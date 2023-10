Auteur d’une excellente trêve internationale avec les Bleus, Kylian Mbappé réalise un très bon début de saison global en Ligue 1 avec 8 buts en 8 journées. Dans les statistiques, difficile de reprocher quoique ce soit à la vedette du Paris Saint-Germain, lui qui vend le plus de maillots dans son club, avec Kang-In Lee. Mais sur internet aussi, l’ancien buteur de l’AS Monaco fait parler de lui. L’étude menée par OLBD au Royaume-Uni entre septembre 2022 et août 2023 révèle que Kylian Mbappé est le 6ème sportif le plus recherché sur Internet.

En tête du classement, Cristiano Ronaldo avec 199,4 millions de recherches en un an. Nul doute que son transfert en Arabie saoudite et son salaire mirobolant ont suscité l’intérêt des navigateurs. Derrière, sur le podium, on retrouve Neymar (140,9 millions de recherches) et Lionel Messi (104,4), deux anciens du PSG. LeBron James et Virât Kohli (joueur indien de cricket) complètent le top 5, avec un Kylian Mbappé qui atteint les 63,7 millions de recherches. Son Mondial 2022 et ses embrouilles avec Paris cet été ont probablement joué dans son classement.