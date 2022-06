Le Real Madrid a voulu recruter quatre fois Ferran Torres

La suite après cette publicité

De retour en Espagne et plus précisément au FC Barcelone cet hiver après un an et demi passé du côté de Manchester City, Ferran Torres s'acclimate petit à petit au style de jeu de Xavi, mais il aurait également confié à AS qu'il souhaiterait retourner à Valence au cours de sa carrière.

S'il souhaite revenir dans son club formateur, l'Espagnol a indiqué dans son entretien qu'il aurait pu le quitter bien plus tôt et à plusieurs reprises, pour rejoindre le Real Madrid. Les Merengues aurait en effet essayé à quatre reprises d'enrôler Torres, mais il préférait alors rester à Valence.