Claudio Pizarro prend sa retraite

Il y a des départs compliqués mais aussi de belles fins. La carrière de Claudio Pizarro (41 ans) s'achève plutôt de la deuxième manière. L'attaquant péruvien a décidé de raccrocher les crampons suite au maintien du Werder Brême en Bundesliga. Légende du club allemand dont il a porté les couleurs à quatre reprises, entre 1999 et 2001, puis entre 2008 et 2012, puis entre 2015 et 2017 avant de revenir lors de l'été 2018, il a aussi joué pour le Bayern Munich et Chelsea.

C'est d'ailleurs avec le Rekordmeister qu'il a remporté le plus de trophées avec six championnats (2003, 2005, 2006, 2013, 2014 et 2015) mais aussi la Ligue des Champions (2013). Il a aussi été finaliste malheureux de la Ligue Europa 2009 face au Shakhtar Donetsk avec le Werder Brême (2-1 après prolongations). Auteur de 197 réalisations en 490 matches de Bundesliga, il restera comme un serial buteur du championnat allemand. International péruvien, il a eu 85 capes (20 buts) depuis le 17 février 1999 et a notamment terminé troisième de la Copa America 2015.