L’Espagne se moque du PSG de Luis Enrique, déjà une polémique pour Neymar à Al-Hilal

Le PSG était opposé à l’OGC Nice hier en match d’ouverture de la 5ème journée de Ligue 1. Et les Parisiens sont tombés pour la première fois de la saison à domicile. Une défaite 3-2 malgré un doublé de Kylian Mbappé ! Mais en face, il y avait un Terem Moffi en feu, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Pour L’Equipe, «le prince du Parc» c’est bien Moffi et pas Mbappé. On retrouve un titre similaire sur la Une du quotidien Nice-Matin. En Espagne, la presse se moque du PSG de Luis Enrique qui réalise le pire début de saison sous l’ère QSI avec huit points sur 15 possible. «Moffi provoque un incendie» à Paris écrit le journal Sport dans ses pages intérieures. Même son de cloche chez AS qui constate que le PSG se casse la figure malgré un Mbappé double buteur.

Neymar fait déjà parler de lui

Gros évènement hier en Arabie saoudite avec les débuts de Neymar sous le maillot d’Al-Hilal. Le nouveau club du Brésilien a écrasé Al Riyad sur le score de 6 buts à 1 avec un Neymar de gala ! Le quotidien Arriyadiah évoque «le leader, le magicien» Neymar qui a réalisé des débuts tout simplement parfaits ! Rentré à peu après l’heure de jeu, l’ancien du PSG a délivré une passe décisive et a été impliqué sur 4 buts de son équipe ! Le quotidien saoudien revient sur son impact immédiat dans ses pages intérieures. En Espagne, le journal Marca parle des débuts triomphants de l’ancien parisien. Neymar aurait même pu marquer son premier but. S’il a globalement l’habitude de tirer les penaltys, c’est la légende Salem Al-Dawsari, joueur le plus capé du club, qui s’en est finalement chargé. Ce qui a provoqué la colère du public qui aurait aimé voir le Brésilien inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Malgré lui, le Ney se retrouve donc déjà au cœur d’une polémique.

Le Barça veut prolonger Frenkie de Jong

Le journal Marca évoque ce samedi l’avenir de Frenkie de Jong qui prend de plus en plus de poids depuis le départ de Sergio Busquets. Le club espagnol a entamé des discussions pour parvenir à une prolongation de contrat avec le Néerlandais et souhaite une formule similaire à celle de Ter Stegen. En d’autres termes, le Néerlandais doit revoir ses émoluments à la baisse pour rester en Catalogne. Le joueur touche actuellement l’un des plus gros salaires du club. Un contrat qui a toujours fait couler beaucoup d’encre et qui a provoqué des rumeurs de départs du joueur depuis son arrivée. Affaire à suivre.