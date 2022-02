AS Roma : José Mourinho fier de son groupe après le nul à Sassuolo

La suite après cette publicité

Alors que de nombreuses rumeurs faisaient état d’un divorce entre José Mourinho et son vestiaire, l’entraineur de la Roma a salué la performance de son groupe dimanche après le match nul des Giallorossi sur la pelouse de Sassuolo (2-2). « Contrairement à ce qui s'est dit durant la semaine, ce groupe est uni et imbattable en termes d'empathie et d'amitié. Le groupe est très proche et personne ne peut lui faire de mal » a déclaré en conférence de presse le Special One.

Le technicien portugais était également satisfait par la réaction de son équipe qui a réussi à éviter la défaite en égalisant au bout du temps additionnel.« Le match nul à la 90e minute change un peu la dynamique émotionnelle du match. En fin de match, nous nous sommes améliorés et vous avez pu voir que le match nul était mérité. C'est clair qu'il y a de la frustration parce qu'on est venu ici pour gagner le match, mais au final on prend ce point. » a déclaré le coach romain. Après cette journée, la Roma est toujours 7e de Serie A.