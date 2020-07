Vente OM : Mohamed Ajroudi soupçonne le Qatar et répond au clan McCourt

Depuis que Mourad Boudjellal est sorti du silence pour annoncer qu’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille existait, l’emballement médiatique autour de Mohamed Ayachi Ajroudi ne s’arrête plus. Homme d’affaires, ce dernier a pour ambition de réaliser un ambitieux projet autour de la Méditerranée avec l’OM en guise de phare d’Alexandrie. Cependant, ses interventions publiques très remarquées, ainsi que celles de Boudjellal, continuent de semer le doute.

La suite après cette publicité

Ajroudi fait-il de l’esbroufe ? Est-il un potentiel acheteur qui aime tout simplement annoncer la couleur avant de concrétiser ses actes ? Aujourd’hui, personne ne peut affirmer à 100% si son projet est viable ou non. Mais pour le clan Ajroudi, ces doutes émis par les médias ne sont pas dûs au hasard. Sur fond de guerre géopolitique entre l’Arabie saoudite et le Qatar, le Franco-Tunisien soupçonne les Qataris d’être derrière ces tentatives de décrédibilisation.

Ajroudi ne veut pas déstabiliser l'OM

« Quand je parle avec un journaliste qui ne tient pas compte de ce que je lui ai dit, je me dis qu’il se peut que les gens qui s’occupent du football pour le Qatar soient derrière tout ça. Ça fait plus de trente ans que je vais au George V avant même que le Four Seasons ne le gère, avant qu’une société d’Al Walid ne l’achète. Ils veulent toucher à ma personne », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à La Provence. Enfin, Ajroudi a également profité de cette énième sortie médiatique pour répondre directement au clan de Frank McCourt.

Pour rappel, quelques heures après la publication d’une interview d’Ajroudi dans les colonnes du Figaro (dans laquelle il expliquait son projet), l’entourage du propriétaire actuel de l’OM criait à la tentative de déstabilisation. Et voici l’étonnante réponse d’Ajroudi. « Ah non, je ne veux pas. Hors de question. Ils ont tort de penser ça. On ne veut pas déstabiliser l’OM. C’est notre équipe, on l’adore. On ne peut pas déstabiliser ce club. On peut être un de plus à l’OM, mais jamais une source d’ennui. Les journalistes veulent comprendre nos idées et notre projet. C’est pour ça qu’on parle. » Pas sur que cela suffise à calmer le clan McCourt pour autant.