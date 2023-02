Mercato PSG : le monde entier s’enflamme après la volte face de Lionel Messi

La suite après cette publicité

C’est une information dévoilée en exclusivité par nos soins lundi : Lionel Messi ne serait pas forcément partant pour prolonger son contrat qui expire en juin. Si tout indiquait qu’il allait signer un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain, la tendance a changé et la star argentine pencherait maintenant plus pour un départ en fin de saison. Il n’est pas encore totalement écarté qu’il rempile, mais pour l’instant, on se dirige vers une fin d’aventure parisienne pour La Pulga.

Et forcément, son avenir fait beaucoup parler. En Catalogne forcément, d’autant plus que dans la nuit, le père de l’attaquant a atteri du côté de Barcelone. Et ça fait déjà les gros titres dans la presse locale, même si, pour l’instant, il ne s’agit pas d’un voyage en vue d’un éventuel retour. Mais le média Sport dévoile tout de même une petite bombe : Lionel Messi serait ouvert à écouter une proposition du FC Barcelone. Il n’y a aurait pas eu de contacts encore, mais il ne dira pas forcément non s’il reçoit un coup de fil de son ancien club…

Les médias argentins l’envoient en MLS

Le média rajoute qu’actuellement, la tendance est plutôt à un départ vers la MLS et l’Inter Miami. En Argentine on parle aussi énormément de cette histoire, et il fait la une dans tous les médias sportifs de son pays pratiquement. TyC Sports précise que la décision finale devrait être prise après le match retour face au Bayern, une fois que Messi aura constaté si le projet parisien lui permettra de gagner une Ligue des Champions dans un avenir proche. Le média argentin rajoute que Jorge Messi n’a pas l’intention de discuter avec le Barça.

Les différents sons de cloche publiés en Argentine et en Espagne vont d’ailleurs dans le sens de notre information publiée en début de semaine, et la question qui se pose maintenant est de savoir qui de l’Inter Miami ou du FC Barcelone récupèrera le champion du monde 2022. Tout indique que c’est l’écurie floridienne qui est en pole position, mais attention à une possible surprise…