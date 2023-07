JT Foot Mercato : l’Arabie saoudite fonce désormais sur les plus grosses stars d’Europe !

De gros noms à venir en Saudi Pro League ?

L’Arabie saoudite a déjà accueilli de belles recrues lors de ce mercato mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Cette fois-ci, c’est le nom d’Ousmane Dembélé qui agite dans le Golfe. Al Nassr souhaiterait s’offrir l’attaquant du Barça et a déjà formulé une incroyable offre. Selon nos informations, le club de Cristiano Ronaldo a proposé un contrat à 200 millions d’euros, 40 millions d’euros par saison sur 5 ans. Une offre qui a été refusée par l’international français puisqu’il peut compter sur la confiance de Xavi et de la direction blaugrana. Ousmane Dembélé dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros qui sera doublée à partir du 1er août. Un coût élevé qui pourrait refroidir ses courtisans passé cette date. Après Al Nassr, c’est Al Hilal qui veut s’attaquer à un gros dossier. Après avoir accueilli dans ses rangs Kalidou Koulibaly, Ruben Neves et Serguei Milinkovic-Savic, le club saoudien souhaiterait s’offrir les services de Kylian Mbappé ! Le PSG a décidé de le mettre de côté pour sa tournée estivale au Japon. Depuis, le champion du monde 2018 est devenu la cible principale d’Al Hilal. D’après nos informations, le gouvernement saoudien a déjà commencé les démarches pour faire venir le Français. Fâché de ne pas le voir prolonger son contrat, le Paris Saint-Germain pourrait le laisser sur le banc toute la saison. Le club saoudien souhaite voler à son secours et lui offrir un contrat d’une ou deux saisons pour la somme de 200 millions d’euros. Une offre que le PSG ne pourrait refuser d’après RMC Sport. Autre club, Al Ettifaq voudrait s’attacher les services de Moussa Dembélé. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais serait sur le point de s’engager avec le club entrainé par Steven Gerrard. Il avait refusé de prolonger son contrat avec l’OL. Il est donc totalement libre et pourrait rejoindre Al Ettifaq, alors que le club est déjà dans l’attente de l’arrivée de Jordan Henderson, le joueur de Liverpool. Un autre joueur des Reds pourrait rejoindre la Saudi Pro League, il s’agit de Fabinho. Courtisé par Al Ittihad, le club de Karim Benzema ou encore N’Golo Kanté aimerait attirer le Brésilien dans ses rangs. Un dossier qui risque d’être compliqué puisque le Bayern Munich est également intéressé. Pour finir, Dimitri Payet qui vient de quitter l’Olympique de Marseille, est lui aussi dans le viseur club saoudien dont le nom n’a pas fuité. Un contrat de 2 ans et un salaire de 6 millions d’euros a été proposé. Mais l’ancien capitaine de l’OM serait également courtisé par l’Olympiakos ainsi que plusieurs clubs turcs, prêts à passer à l’action dans ce dossier.

Une vente XXL pour compenser les travaux du Bernabeu

La rénovation du stade Santiago Bernabeu a coûté très cher à Florentino Perez. Pour compenser ces dépenses ou pour une possible arrivée de Kylian Mbappé, la Casa Blanca souhaiterait rééquilibrer les comptes par le biais d’une vente. Selon les informations de Defensa Central, trois joueurs sont sur la sellette et pourraient quitter le club de la capitale espagnole dès cet été. Il s’agit d’Aurélien Tchouameni, qui peut voir son temps de jeu se réduire avec l’arrivée de Jude Bellingham, Federico Valverde qui a la côte en Angleterre et enfin Rodrygo, en cas d’une arrivée de l’international français Kylian Mabppé dès cet été. La vente d’un de ces joueurs pourrait apporter gros au Real Madrid !

À lire

Cédric Bakambu signe à Galatarasay

Les officiels du jour

On commence par l’arrivée d’Alex Telles à Al Nassr. Le défenseur portuguais s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club saoudien, et rejoint donc son compatriote Cristiano Ronaldo.

C’est officiel aussi pour Moussa Diaby à Aston Villa ! L’international français quitte la Bundesliga et le Bayer Leverkusen pour découvrir la Premier League sous les ordres d’Unai Emery. Le montant du transfert est pour le moment inconnu, mais il devrait rapporter quelques millions au Paris Saint-Germain, son club formateur. Les Parisiens avaient en effet négocié un pourcentage de 20% en cas de revente de leur titi au moment où Diaby avait rejoint Leverkusen. Et comme le club allemand en attendait au moins 60 millions d’euros en cas de départ, et bien le PSG pourrait recevoir un petit chèque de 7 à 9 millions d’euros. Pas négligeable.

Vous vous souvenez d’Arthur Melo ? La pépite brésilienne qui avait rejoint le Barça, puis qui avait été utilisée dans un échange douteux avec Miralem Pjanic à la Juventus ? Et bien il va connaître un nouveau club puisqu’il a été prêté à la Fiorentina pour la prochaine saison. Il était déjà prêté à Liverpool la saison dernière, ce qui n’a pas été concluant, et il va donc retrouver la Serie A sous de nouvelles couleurs dès cet été. Son prêt inclut d’ailleurs une option d’achat de 20 millions d’euros.

Toujours en Serie A, le Français Adrien Tameze a signé au Torino pour les trois prochaines saisons. On vous le révélait cette semaine en exclusivité, c’est désormais chose faite, le joueur de 29 ans quitte donc le Hellas Vérone et va connaître son troisième club italien, après Vérone et un court passage à l’Atalanta.

Et pour terminer avec le football italien, l’AC Milan a enregistré l’arrivée de Noah Okafor contre 14 millions d’euros. L’attaquant de 23 ans quitte le Red Bull Salzbourg où il avait inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives la saison dernière.

En France, on a assisté à l’arrivée d’un Champion du Monde hier au LOSC, Samuel Umtiti qui s’est engagé librement avec les Dogues pour les deux prochaines saisons. Après une année en prêt à Lecce, le défenseur de 29 ans a été libéré de son contrat avec le Barça, et espère bien se relancer dans un championnat qu’il a bien connu avec l’OL son club formateur.

Ça bouge du côté du Stade de Reims, tout d’abord une officialisation record avec l’arrivée de Joseph Okumu. Record car il s’agit de la recrue la plus chère de toute l’histoire du club : 12 millions d’euros. Le défenseur central de 26 ans quitte donc la Belgique et le club de La Gantoise pour découvrir la Ligue 1.

Et deuxième arrivée à Reims, dans le cadre d’un prêt cette fois-ci, c’est Josh Wilson-Esbrand qui débarque en Ligue 1 en provenance de Manchester City. Arrière gauche prometteur et international U20 anglais, Wilson-Esbrand est apparu à deux reprises en Champions League sous les ordres de Pep Guardiola la saison dernière. Un renfort de choix pour Will Still.

Et on termine les officialisations du week-end en Angleterre avec deux gros transferts. Tout d’abord l’arrivée d’Harvey Barnes à Newcastle : les Magpies ont déboursé 43 millions d’euros pour le joueur de Leicester, qui a signé un contrat de 5 ans.

Et la deuxième arrivée elle est du côté d’Everton qui a annoncé le prêt d’Arnaut Danjuma de Villarreal. Le Néerlandais portera le numéro 10 et sera donc prêté toute la saison.