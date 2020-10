OL : Rudi Garcia évoque les potentiels absents contre l'OM

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais accueillera l’Olympique de Marseille pour un Olympico qui s’annonce turbulent lorsque l’on s’aperçoit de la méforme actuelle des deux équipes. Pour tenter de l’emporter et dépasser au classement leur adversaire dimanche soir, les Lyonnais vont néanmoins devoir composer sans certains de leurs cadres. Présent en conférence de presse ce vendredi midi, Rudi Garcia a avoué ne pas être certain de la présence de Maxence Caqueret à l’instar de Maxwel Cornet, qui a un problème à la cheville, et de Jeff Reine-Adélaïde, souffrant.

«Maxence Caqueret n'a fait que l’échauffement avec le groupe. Maxwel Cornet a un problème de cheville, il n’a pas pu s’entraîner aujourd’hui. On a le retour de Karl Toko Ekambi. On peut espérer qu’il soit à 100% demain. Et la qualification de Lucas Paqueta, ça nous fait un jour offensif en plus. Jeff Reine-Adélaïde a un problème au mollet, il n’est pas utilisable», a affirmé l'entraîneur des Gones.