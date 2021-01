Le PSG serait bien en pole position pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino connaît bien la presse espagnole, lui qui l'a côtoyé durant son passage en tant que joueur et entraîneur du côté de l'Espanyol Barcelone. Il a aussi pu la lire après son départ forcé de Tottenham, puisque son nom était régulièrement cité au FC Barcelone et, surtout, au Real Madrid. Alors, pour ne pas créer de vagues avec une phrase mal interprétée, il prend des pincettes pour évoquer le cas Lionel Messi dans un entretien accordé à As. « Je comprends parfaitement la question, mais cela cherche une controverse. C'est une question dangereuse si vous sortez les mots de leur contexte... Vous vendrez alors des titres comme Pochettino manque de respect, Pochettino parle de lui, parle d'un autre... »

Surtout, l'entraîneur du PSG n'a pas besoin de parler de Lionel Messi publiquement pour accentuer la pression médiatique sur ce sujet. D'autant que le journal allemand Bild s'y met, avec un papier consacré à la possibilité de voir La Pulga rallier le club de la capitale. Il est signé par l'expert mercato du journal allemand, le fameux Christian Falk, qui valide ou non les rumeurs qu'il voit apparaître sur Twitter, et il y est écrit que « le PSG met la pression en coulisse pour aboutir à un accord ».

Le PSG devant Manchester City

Le PSG, s'il dément officiellement et logiquement toute approche auprès du joueur et donc de son père Jorge, travaillerait donc bel et bien activement sur le dossier. Rappelons que la presse espagnole, et les candidats à la présidence dont Joan Laporta, s'étaient émus des déclarations de Leonardo, directeur sportif parisien, le 18 janvier dernier. «Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période. »

Depuis, pas un jour sans que la rumeur soit alimentée par d'anciens joueurs (comme Rivaldo), consultants actuels (https://www.footmercato.net/a5132655451553143334-psg-omar-da-fonseca-optimiste-concernant-une-arrivee-de-messi) ou par des articles comme celui de Bild. Le journal allemand assure en tout cas que le PSG est en pole position, devant Manchester City, pour potentiellement récupérer le sextuple Ballon d'Or l'été prochain. True.