BL : Francfort éloigne Dortmund de la C1, Wolfsbourg conforte sa 3e place

Avant le choc entre le RB Leipzig (2e) et le FC Bayern (1er), la 27e journée de Bundesliga débutait par 5 rencontres programmées à 15h30. A Dortmund, les troupes d'Edin Terzic n'avaient plus vraiment le droit à l'erreur face à un concurrent pour la Ligue des champions. Mais le BvB est bien inconstant cette saison. L'Eintracht en a profité. C'est le malheureux Nico Schulz qui a permis à Francfort d'ouvrir le score (0-1, 11e). Et même si Mats Hummels a offert l'égalisation au BvB avant la pause (1-1, 45e), le but d'André Silva, en fin de match, aura été fatal aux Marsupiaux (1-2, 87e). L'Eintracht s'accroche à sa 4e place, synonyme de Ligue des champions, et compte désormais 7 longueurs d'avance sur Dortmund. Erling Haaland enchaîne lui un 4e match de suite sans but.

Dans le même temps, Wolfsbourg a décroché une nouveau précieux succès (1-0) face à Cologne, œuvre de Josip Brekalo, et conforte sa très belle 3e place. Avec onze points de plus que Dortmund, le club estampillé Volkswagen se rapproche journée après journée d'un retour en Ligue des champions. Derrière, le Bayer Leverkusen a profité de réalisations de Lucas Alario et Patrik Schick pour enfoncer Schalke 04, battu pour la 19e fois de la saison malgré un but d'Huntelaar (2-1). Le Bayer est égalité de points avec le BvB, à la lutte pour la 5e place. Dans le milieu de tableau, Augsbourg a battu Hoffenheim (2-1), grâce à un Ruben Vargas buteur et passeur. Enfin, dans la lutte pour le maintien, pas de vainqueur entre Mayence et l'Arminia (1-1).

La classement de Bundesliga.

Les résultats de la 27e journée de Bundesliga :

Augsbourg 2 - 1 Hoffenheim : Vargas (8e), Hahn (23e) pour Augsbourg ; Skov (86e) pour Hoffenheim.

Bayer Leverkusen 2 - 1 Schalke 04 : Alario (26e), Schick (72e) ; Huntelaar (81e) pour Schalke 04.

Dortmund 1 - 2 Eintracht Francfort : Hummels (45e) pour Dortmund ; Schulz (11e, c.s.c), An.Silva (87e) pour le Bayern Leverkusen.

Mayence 1 - 1 Arminia Bielefeld : Brosinski (56e, s.p.) pour Mayence ; Voglsammer (76e) pour l'Arminia.

Wolfsbourg 1 - 0 FC Cologne : Brekalo (69e) pour Wolfsbourg.