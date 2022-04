MU : Paul Pogba n'a pas encore tranché

C'est désormais une certitude en Angleterre, Paul Pogba va quitter Manchester United à l'issue de son contrat en juin. Le milieu de terrain français, sorti sur blessure le 19 avril dernier face à Liverpool, doit désormais choisir sa future destination, alors que parmi les courtisans, on trouve le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin.

La suite après cette publicité

Selon Skysports, le joueur de 29 ans n'a pas encore fait son choix, choix qui sera sportif avant tout. Surtout, il n'a pas écarté l'hypothèse de rester en Premier League, dans un autre club que Manchester United. Comme nous vous l'avons révélé il y a quelques semaines, Pogba est l'une des priorités du PSG pour son mercato estival.

Paul Pogba has yet to decide his next club, with his final choice to be a "football decision.



Real Madrid, Barcelona, PSG and Juventus all interested in the Manchester Untied man and staying in the Premier League has NOT been ruled out either 👇 pic.twitter.com/J0vKqSxQnS