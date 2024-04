Premier League : Liverpool renoue avec la victoire contre Fulham

Liverpool était dans l’obligation de l’emporter ce dimanche. Après dix derniers jours calamiteux entre une défaite cruelle contre Crystal Palace en Premier League et une élimination en Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame, les Reds devaient reprendre confiance face à Fulham ce dimanche. Ainsi, les ouailles de Jürgen Klopp ont réalisé une belle première période. Avec de belles intentions dans le jeu, ce sont eux qui ont réalisé la meilleure entame de match à Craven Cottage. Asphyxiés, les locaux n’ont pas su garder le contrôle du cuir lors de leurs quelques phases de possession. Mais voilà, cette possession s’est avérée rapidement stérile face à un Fulham consistant défensivement et un manque d’inspiration cruel chez les Reds. Comme souvent, ce brin de folie est venu de Trent Alexander-Arnold. Sur un coup franc excentré sur la gauche, l’Anglais a envoyé un ballon parfaitement fouetté dans la lucarne d’un Bernd Leno qui est resté de marbre (0-1, 32e).

Mais alors qu’ils avaient tranquillement le match en main, les visiteurs sont retombés mystérieusement dans leurs travers défensivement. Alisson sauvant la maison liverpuldienne quelques minutes avant devant Rodrigo Muniz (41e), le portier brésilien n’a rien pu faire sur la frappe de Timothy Castagne avant la pause (1-1, 45+2e). Prenant un avantage psychologique en égalisant au meilleur des moments, les Cottagers n’ont pourtant pas existé en seconde période. Remettant de l’ordre dans leur jeu et en se montrant plus incisif, Liverpool a dominé les débats et a été rapidement récompensé. Trouvé par Harvey Elliott à l’entrée de la surface, Ryan Gravenberch a redonné l’avantage aux siens en enroulant une frappe imparable pour Leno (1-2, 53e). Frustré à l’heure de jeu par le gardien allemand, Diogo Jota a parachevé le succès des Reds à la 72e minute en terminant un rush individuel par une tentative limpide du gauche (3-1). Sereins jusqu’à la fin de rencontre malgré plusieurs tentatives vaines de Rodrigo Muniz, les hommes de Jürgen Klopp repartent donc de Londres avec les trois points de la victoire. Un succès qui leur permet de revenir à hauteur d’Arsenal, leader au classement et de repasser provisoirement à la deuxième place. Pour rappel, Manchester City, qui s’est qualifié ce week-end en finale de FA Cup en écartant Chelsea samedi (1-0), compte un match de retard sur ses deux rivaux. De son côté, Fulham, englué dans le ventre mou de l’élite d’outre-Manche cette saison, reste douzième.