Le clan Piqué en veut à Shakira

La tension entre Gerard Piqué et Shakira ne s’estompe pas. Alors que les deux camps s’écharpent dans les médias et autres réseaux sociaux depuis la séparation de l’ancien joueur du FC Barcelone et de la chanteuse colombienne, un nouvel épisode est venu rajouter de l’huile sur le feu. Selon Informalia, l’artiste de 46 ans va quitter l’Espagne en avril prochain. Cette dernière vivait toujours avec les parents de son ex-compagnon.

Shakira a l’intention de partir avec ses enfants Milan et Sasha pour qu’ils commencent avec elle leur nouvelle vie aux États-Unis. Elle n’aurait pas communiqué cette information au clan Piqué. La star latina aurait également profité de ces mois pour organiser avec son équipe juridique la défense de son procès avec l’Agence fiscale.

