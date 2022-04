C4 : Leicester renverse le PSV et se qualifie pour le dernier carré

Après avoir sorti le Stade Rennais au tour précédent, Leicester poursuit sa route dans cette Ligue Europa Conférence. Après le 0-0 du match aller, et malgré un but encaissé en première période, le club anglais est allé l'emporter sur la pelouse du PSV Eindhoven 2-1.

La suite après cette publicité

Le but néerlandais signé Zahavi (27e) n'aura pas suffi. Les Foxes sont parvenus à retourner la situation dans le dernier quart d'heure grâce à des buts de Maddison (77e) et Ricardo Pereira (88e). Ils affronteront en demi-finale le vainqueur de la confrontation entre Bodø/Glimt et la Roma.