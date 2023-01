Barça : Xavi évoque le cas Yannick Carrasco

Alors que Memphis Depay est officiellement parti du côté de l’Atlético de Madrid, où il a signé pour deux ans et demi, le FC Barcelone s’est également arrangé une option d’achat préférentielle pour Yannick Carrasco (29 ans) dans le deal. Le Belge, sous contrat jusqu’en 2024 avec les Colchoneros, pourrait donc rejoindre les Blaugranas dans les prochains jours, ou les prochains mois.

Et Xavi Hernandez, présent en conférence de presse ce samedi, a donné quelques indications concernant son arrivée. «Le club a gardé une option d’achat. Nous verrons si nous sommes intéressés à la lever pendant l’été. Voyons où nous en sommes et comment la saison s’est déroulée, a assuré l’entraîneur catalan, avant d’évoquer le mercato. Si nous pouvons nous renforcer, tant mieux, mais nous dépendons uniquement et exclusivement du fair-play. En ce moment, les choses sont difficiles».

