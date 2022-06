L'OL suit l'étonnante piste Ben Brereton Diaz

La suite après cette publicité

C'est une petite surprise qui se dessine sur ce mercato estival 2022. Alors que l'Olympique Lyonnais a déjà frappé un grand coup en rapatriant Alexandre Lacazette du côté du Groupama Stadium, enrôlant ensuite également le jeune Johann Lepenant, le club rhodanien entend bien réaliser un recrutement de qualité pour retrouver les sommets en Ligue 1, ou du moins s'en rapprocher après la décevante saison 2021-2022 effectuée dans l'Hexagone. D'autant plus qu'avec l'arrivée du nouvel investisseur américain John Textor, les Gones vont avoir une belle enveloppe cet été.

Mais Peter Bosz et sa direction ne veulent pas s'arrêter là. Selon les informations de Sky Sport Italia, l'écurie présidée par Jean-Michel Aulas suit la piste menant à Ben Brereton Diaz, attaquant de 23 ans évoluant à Blackburn, en Championship (D2 anglaise), que nous vous présentions en novembre dernier. Auteur de 22 buts en 38 matchs de championnat en 21-22, l'international chilien (14 capes, 4 réalisations) dispose d'une petite expérience intéressante et jouit d'une belle cote sur le marché des transferts.

L'OL n'est pas seul

Toujours d'après le média italien, Ben Brereton Diaz figure également sur les tablettes de l'Eintracht Francfort et de la Salernitana. Comme le club de Franck Ribéry, voir le nom de celui qui a vu le jour à Stoke-on-Trent, au Royaume de Sa Majesté, être lié à l'OL peut surprendre. Avec le retour de l'ancien buteur d'Arsenal et la présence de Moussa Dembélé, pisté par Manchester United, Arsenal, Tottenham, Séville ou encore des clubs de Serie A, le poste d'avant-centre est plutôt bien garni entre Rhône et Saône.

Dans le cas où cette piste aboutirait, reste à savoir si Ben Brereton Diaz, formé à Manchester United et Stoke et passé par Nottingham Forest, viendrait pallier un éventuel départ de l'ancien attaquant du Celtic Glasgow cet été, ou alors s'il viendrait renforcer encore un peu plus l'effectif de Peter Bosz. Cela prouve en tout cas que l'OL, qui s'apprête à accueillir Tyrell Malacia, entend bien demeurer un acteur important de ce mercato estival 2022.