Roy Hodgson nouveau coach de Watford

Les Hornets n’ont pas trainé. Peu de temps après avoir viré Claudio Ranieri, Watford a déjà trouvé son remplaçant. L’actuel dix-neuvième du classement de Premier League a en effet recruté l’ex-coach de Crystal Palace, Roy Hodgson.

« Le Watford FC est ravi de confirmer la nomination de Roy Hodgson en tant que manager du club. L'ancien patron de l'équipe nationale d'Angleterre est rejoint par son assistant de confiance Ray Lewington, qui a dirigé si admirablement les Hornets de 2002 à 2005. »

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.



Welcome to Watford, Roy!