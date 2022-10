OM : Igor Tudor et Valentin Rongier répondent sur la polémique Gerson

La suite après cette publicité

Dans le football, il n’y a que peu de surprises. L’année passée, Gerson, qui avait mal débuté son aventure marseillaise, et avait terminé la saison en boulet de canon. Il était le choix de Jorge Sampaoli qui l’imaginait parfaitement dans son système de jeu. Mais, cet été, le coach a changé. Et cela ne va pas franchement bien fonctionner pour l'Auriverde.

En effet, Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli dès les premiers mois de juillet. Le Croate imagine, lui, plutôt un système avec deux numéros dix sous l’attaquant et deux milieux de terrain récupérateur. L’ancien du Hellas Vérone ne voit visiblement pas le Brésilien dans le duo de milieux de terrain. Et il lui a donné sa chance sous l’attaquant, sans succès. Son image corporelle est globalement mauvaise. Lent, peu impliqué, il a mis une éternité à quitter la pelouse du Vélodrome contre Francfort (0-1).

Souviens-toi l'été dernier

À cela s’ajoute aussi un début de relation houleuse entre lui et son coach, cet été lors du stage en Angleterre. Sauf qu’avant le match retour entre l’Eintracht et l’OM ce mercredi, son père et agent a décidé de parler : « on va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme, mais il est triste et énervé. Et moi aussi ».

Nécessairement, le sujet était brûlant avant la conférence de presse de Valentin Rongier et d’Igor Tudor, ce mardi à la Deutsche Bank Arena de Francfort. « C’est dur d’être un joueur de foot, c’est aussi dur d’être un coach qui doit faire des choix. Il joue moins, ça n’enlève rien a ses qualités. On aime l’avoir dans le vestiaire. Ce qui se dit sur son avenir, ça ne nous regarde pas. Son père est son agent, s’il a décidé de parler, ça le regarde, mais ça ne nous concerne pas », a d’abord expliqué le capitaine de l’OM en l’absence de Payet. Puis son coach a enchaîné.

« Je pense que la question vous pouvez la question à tous les entraîneurs. Ce n’est pas neuf. C’est une partie du football. Pour un coach, c’est la partie la plus difficile. Vous devez en sélectionner onze et cinq sur la touche. Je les aime tous et ils ont tous la capacité de jouer, malheureusement tout le monde ne peut pas être heureux. Pour Gerson c’est pareil, j’aime beaucoup le joueur, il a des qualités incroyables, mais je dois faire des choix. Ce sont des choix du moment pour le bien de l'équipe. Ce n’est jamais contre quelqu’un. C’est quelque chose de normal. Un agent, bien sûr, vient, pose des questions. Il n’y a pas de cas a faire », a ajouté le coach avant d'être lapidaire sur une relance d'un de nos confrères, l’œil sombre. Mais, comme l'a dit le père et agent du joueur, la fin semble inéluctable...