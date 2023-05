PSG : la MNM vole en éclats !

La suite après cette publicité

Les promesses étaient énormes. L’échec est consternant. Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi. Un trident offensif prêt à porter le Paris Saint-Germain sur le toit de l’Europe. Trois stars animées par la rage de vaincre. Un trio capable de terrasser n’importe quelle défense sur la planète football. Des statistiques dignes des plus grands. Trois talents hors-normes. En août 2021, lorsque la Pulga posait ses valises dans la capitale française, nombreux sont les observateurs qui annonçaient un changement de dimension pour les Rouge et Bleu. Nombreux sont, aussi, les suiveurs qui prédisaient un collectif désarmé par l’impact de tels joueurs. Aussi brillant soit-il sur le front de l’attaque, ce triangle d’or - surnommé les trois fantastiques depuis le départ d’Angel Di Maria - s’illustre aussi par de nombreuses failles.

Des statistiques XXL, un rendement discuté…

Individualiste, carnassier, parfois égoïste, la MNM a souvent, à son insu ou non, centralisé l’actualité parisienne. Symbole, par ailleurs, d’une institution fragile où le joueur dépasse malheureusement les seules fonctions qui lui sont conférées, le rendement de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar au PSG est ainsi entaché. Un trio étincelant à la mentalité parfois douteuse. Une entente discutable et discutée. Un «je t’aime moi non plus» faisant régulièrement du tort au groupe dans son ensemble. Trop grande ? Trop forte ? Trop imposante ? La MNM a, quoi qu’il en soit, trop souvent déréglé la machine parisienne. Un paradoxe d’autant plus regrettable au regard des performances intrinsèques des trois attaquants parisiens. Et pour cause. Au moment de se pencher sur la ligne statistique des protagonistes précédemment cités, la critique semble impossible.

À lire

PSG : Christophe Galtier évasif sur l’avenir de Lionel Messi

Kylian Mbappé ? Meilleur buteur de l’histoire du club, 35 buts, 9 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison. Lionel Messi ? Décrié, critiqué, sifflé mais bel et bien à la tête de 20 buts et 19 offrandes en 37 rencontres depuis le début de l’exercice 2022-2023. Neymar, enfin. Fan inconditionnel du poker, invité de choix au MacDo de sa région mais surtout attaquant de luxe, fort de 18 buts et 17 caviars en 29 matches toutes compétitions confondues. Comment discuter un tel impact ? Pourquoi critiquer ce trident impliqué sur 118 buts du PSG depuis le début de la saison ? Impensable pour certains, évident pour d’autres. Les raisons sont pourtant nombreuses. Car, oui, le football ne peut être réduit qu’aux chiffres. Et le reste est incontestablement bien moins glorieux.

La suite après cette publicité

La MNM, une relation chaotique !

Sur le terrain tout d’abord, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ne peuvent être jugés que par le prisme des statistiques. Trop souvent coupable d’une relâchement certain et d’un état d’esprit friable, le trio star du PSG s’illustre surtout par son manque d’envie, notamment sur le plan défensif. «On exploite les faiblesses du PSG, on sait que ça ne défend pas beaucoup devant. Dans les ressorties de balle, c’était facile parce que les trois offensifs (Messi, Neymar, Mbappé) ne défendent pas. On savait qu’à partir du moment où l’on passait ce premier rideau là… c’était plus facile. Certes, ils font toujours l’effort de presser un petit peu mais ils ne participent pas vraiment aux tâches défensives de leur équipe, c’est sur ça qu’on a travaillé, on a voulu l’exploiter et c’est ce qu’on a bien su faire, c’est pour cela que l’on s’est créé autant d’occasions», constatait, à ce titre, Yunis Abdelhamid, défenseur du Stade de Reims. Un oubli du collectif générant, logiquement, un déséquilibre embarrassant.

Alors évidemment, la MNM ne peut être tenue comme unique responsable des défaillances parisiennes. Sur toutes les lignes du onze aligné par Christophe Galtier ces dernières semaines, les critiques pleuvent. Sans Neymar, blessé à la cheville et out jusqu’à la fin de la saison, le PSG a aussi fait preuve d’une fragilité consternante. Le milieu de terrain parisien n’a jamais semblé aussi prenable. L’arrière-garde des Rouge et Bleu brille, trop souvent, par son manque d’autorité. Même Gianluigi Donnarumma s’est manqué à de nombreuses reprises. Pour autant, à l’heure d’analyser cet écroulement collectif, la MNM personnifie, en grande partie, de nombreux éléments de réponse. Caprices, frasques extra-sportives, communications déplacées, égos surdimensionnés, conflits réguliers, état d’esprit coupable, mentalité discutable, la liste autour de la MNM n’a fait que prendre de l’ampleur au cours de cette saison 2022-2023. Et ce, malgré une entame convaincante (la dislocation ayant pris une autre tournure après la Coupe du Monde 2022).

La suite après cette publicité

Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, c’est moi le patron…

Symbole d’un ménage à trois chaotique où chacun souhaite avant tout tirer la couverture à soi, ces nombreuses tensions ont émaillé le parcours du PSG ces derniers mois. À titre d’exemple, comment ne pas évoquer la relation tumultueuse entre Kylian Mbappé et Neymar ? Si le PSG a beaucoup joué et communiqué sur une prétendue amitié entre les deux hommes par le passé, les nombreux messages envoyés par l’ancien Monégasque au numéro 10 parisien et les likes polémiques de ce dernier ont largement remis en cause cette complicité déclarée et parfois observable sur les pelouses de Ligue 1. Dès août 2022, Le Parisien laissait entendre que le Bondynois avait demandé le départ du Brésilien… Lassé par les écarts de son coéquipier, souvent blessé, et prêt à tout pour endosser le rôle de patron dans la capitale française, l’international français (67 sélections, 38 buts) devait par ailleurs gérer, dans le même temps, l’arrivée de Messi, renforçant en quelque sorte la position de Neymar.

Dans le même temps, le fameux penaltygate au sortir de la 2e journée de Ligue 1 face à Montpellier (5-2) ne faisait que renforcer le désamour entre les deux hommes. Après la rencontre, Neymar n’avait ainsi pas hésité à liker deux tweets de comptes fan, qui critiquaient, entre autres, Kylian Mbappé. Frustré et mécontent, le champion du monde 2018 répliquait, lui, lors de la trêve internationale de septembre après le succès des Bleus face à l’Autriche. «Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent». Un message directement adressé à Lionel Messi et à la vedette de la Canarinha, qui préférait, lui, botter en touche. Une tension palpable face aux caméras, également visible sur le terrain.

La suite après cette publicité

Un échec retentissant, le début d’une nouvelle ère ?

Mains sur les hanches, têtes basses, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont (trop) souvent laissé entendre leur colère. De la complicité entre les deux anciennes stars du FC Barcelone - illustrée par des échanges à outrance sur le terrain - au rappel à l’ordre du Français de 24 ans après le match aller perdu face au Bayern Munich, exhortant ses coéquipiers à «bien manger, bien dormir», la MNM a progressivement volé en éclats. Signe d’agacement, frustration accumulée, statut bafoué, les trois hommes sont, aujourd’hui, à la croisée des chemins et l’affaire Lionel Messi n’a fait que renforcer cette fracture observée. Suspendu par le PSG après son voyage promotionnel en Arabie saoudite, l’international argentin a ravivé, à son insu, une plaie ouverte. Celle d’une relation conflictuelle. Celle d’une complicité finalement jamais trouvée. Victime collatérale de cette affaire, Neymar - pris à partie par les supporters parisiens - n’a ainsi pas trouvé mieux que de passer ses nerfs sur… Kylian Mbappé.

En likant une vidéo du compte Ofuiclear dans laquelle l’auteur de la vidéo charge le Bondynois : «cette équipe du PSG est la pire de ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu’ils ont renouvelé leur prince (Mbappé, ndlr) pour un montant extraordinaire. Le même prince qui a provoqué l’élimination en Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Il pense qu’il est Dieu maintenant», la star de la Seleção n’a fait que renforcer la scission. Et que dire de KM7, d’ordinaire si prolixe mais brillant, aujourd’hui, par son silence assourdissant face à la situation de la Pulga ? Annoncée comme le porte-drapeau d’un PSG conquérant, insatiable et prêt à atteindre les sommets, la MNM s’est finalement écroulée comme un château de sable. Un nouvel affront pour la direction parisienne, la fin d’un autre rêve et un échec qui pourrait alors déboucher sur une nouvelle ère dans la capitale française. À l’heure où Lionel Messi est de plus en plus proche d’un retour en Catalogne, le PSG semble, lui, disposé à se passer des services de Neymar… Un synopsis certainement profitable à Kylian Mbappé mais révélateur d’une institution fragile, incapable de fédérer et dépassée par les événements.