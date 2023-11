Mercato : ça se bouscule pour le meilleur buteur de National Esteban Lepaul

On l’écrit souvent dans ces colonnes, la vie d’un footballeur est souvent semée d’embûches et le chemin pour atteindre le monde professionnel est parfois sinueux et prend pour certains beaucoup de temps que les autres. L’histoire d’Esteban Lepaul fait sans doute partie de cette catégorie. Né en 2000, le fils de l’ancien joueur pro champion de France avec l’AJ Auxerre Fabrice Lepaul, a été formé au Pôle Espoir de Nancy avant de rejoindre le centre de formation de l’OL. Malgré d’évidentes qualités, cet attaquant complet formé en même temps qu’Amine Gouiri, Myziane Maolida, Melvin Bard, Pierre Kalulu, etc n’est pas conservé par le club rhodanien. L’année 2019 est particulièrement douloureuse pour le natif d’Auxerre puisqu’il perd, à 19 ans, son père et conseiller dans un accident de la route.

Il faut de sacrées ressources morales pour que le jeune Esteban, fils unique, parvienne à faire le deuil de son père aussi important dans sa vie personnelle que dans la gestion de sa carrière. «Il était influant sur tout, quand j’étais au pôle espoir de Nancy, beaucoup de clubs se sont manifestés, mais lui voulait que j’intègre le meilleur, Lyon, parce que lui quand il était jeune, il est allé dans le meilleur centre de formation de l’époque, Auxerre. Il voulait le meilleur pour moi et il me donnait toujours ses conseils, c’est pour ça que j’en suis là maintenant», explique alors Esteban Lepaul au micro de France Bleu il y a quelques mois.

Il tente sa chance du côté d’Épinal en National 2 et claque 5 buts en 8 matches avant l’arrêt des compétitions nationales en plein COVID. En 2021, Xavier Collin, qui l’a connu à Épinal, le recrute à Orléans. En National et pour ses premiers pas dans cette division, il marque 8 buts et délivre 2 passes décisives en 2021-22.

La Ligue 2 lui fait les yeux doux… mais pas que.

Après une saison contrastée en 2022-23, Lepaul quitte Orléans et revient à Épinal qui évolue en National. Dans un environnement plus propice à son jeu et sous les ordres de Fabien Tissot, l’ancien Lyonnais tient enfin sa saison référence. Avec 9 buts en 13 matches dont 4 lors des trois derniers matches de Championnat, l’attaquant spinalien fait étalage de ses qualités, à savoir son sens du but, sa science du déplacement, sa roublardise et sa finesse technique. Il suffit de voir la plupart de ses buts marqués cette saison pour s’en convaincre. Le but acrobatique inscrit le week-end dernier lors de la nette défaite 4-1 face à Versailles en est l’exemple parfait.

Si son objectif premier est bien évidemment de terminer meilleur buteur du championnat avec Épinal et de boucler une première saison pleine, Esteban Lepaul ne laisse pas indifférent de nombreux clubs, autant séduit par ses qualités que par sa fin de contrat en juin 2024. Selon nos informations, ils sont plusieurs à suivre les performances de l’actuel meilleur buteur de National. Bordeaux, Guingamp et Angers en Ligue 2 sont intéressés, de même que le FC Bâle en Suisse. Un club de Ligue 1 et un club étranger, dont les noms n’ont pas filtré, sont également sur les rangs. Reste donc à savoir où évoluera dans les prochains mois cet attaquant complet dont le profil n’est pas sans rappeler celui d’un Gaétan Laborde ou d’un Kevin Gameiro.