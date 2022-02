PSG : Messi juge son entente avec Mbappé

Entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, c'est une affaire qui roule. Les deux hommes semblent bien s'entendre sur le terrain, en témoignent des combinaisons techniques toujours plus nombreuses, match après match. L'Argentin a confirmé cette bonne entente dans une interview au magazine officiel du PSG.

« Kylian je ne le connaissais ni sur le terrain ni en dehors. Et bien, petit à petit, on apprend à se connaître beaucoup mieux, et surtout à se connaître sur le terrain, on continue d'apprendre à se trouver l'un et l'autre. C'est très agréable d'être sur les terrain avec les meilleurs. J'ai eu la chance de le faire pendant longtemps à Barcelone, d'avoir la chance de toujours jouer avec les meilleurs et maintenant j'ai la chance de le faire à Paris aussi. Je suis donc heureux et j'ai hâte de continuer à le faire », a lâché l'Argentin, qui peut aussi compter sur la présence de Di Maria et Neymar.