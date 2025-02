Le dossier Marcus Rashford a mis la pagaille au FC Barcelone

C’est l’un des dossiers qui a animé ce mercato d’hiver. En décembre déjà, Marcus Rashford réclamait son départ de Manchester United, lassé par son statut de remplaçant et de joueur en mauvaise odeur de sainteté dans son club formateur. Ruben Amorim avait signifié publiquement qu’il ne compterait pas sur lui, ou alors de manière sporadique. Partir, mais pour aller où ? Le salaire de l’Anglais de 18 M€ par saison a longtemps été un obstacle pour ses courtisans, le Barça et la Juventus en tête. Après moults rebondissements, c’est finalement du côté d’Aston Villa que l’attaquant de 26 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison.

«Je devais choisir un endroit où mon style de jeu pourrait s’épanouir, où je pourrais aider l’équipe et me redécouvrir en tant que joueur» a affirmé l’intéressé pour justifier son choix. Il aurait pourtant préféré le soleil de Catalogne plutôt que la grisaille de Birmingham. L’intérêt était réciproque avec le FC Barcelone. Pendant longtemps, les Blaugranas ont tenté de l’attirer mais ils ne pouvaient pas assurer le salaire sans risquer une sanction de la Liga en raison du fair-play financier. Ou alors, il aurait fallu alléger la masse salariale en faisant partir un ou plusieurs éléments aux émoluments élevés.

Le vestiaire ne voulait pas de Rashford

C’est sans doute mieux comme ça en croire les dernières révélations du podcast de Catalunya Radio, Barça Reservat. D’après le média, le cas Rashford a causé pas mal de maux de tête en interne au Barça. Si la direction sportive a réfléchi à toutes les possibilités pour faire l’international anglais (60 sélections, 17 buts), le vestiaire était radicalement contre sa venue. Beaucoup de cadres y voyaient un manque de considération de la part du club, en pleine période de prolongations de contrats, et d’une masse salariale à surveiller. Certains ont même craint que les nouveaux contrats soient mis en attente afin de pouvoir signer la recrue tant espérée.

On parle ici de joueurs très importants du vestiaire comme Ronald Araujo mais aussi Pedri et Gavi, lesquels ont bel et bien fini par prolonger ces derniers jours. Il était temps car les négociations avaient démarré il y a déjà des mois de cela. L’agacement du vestiaire du Barça pouvait légitimement s’expliquer, voyant les tentatives de la direction pour attirer Rashford, en échange de contreparties financières. Un mal pour un bien car malgré différentes formules étudiées, le Barça a fait machine arrière et s’est concentré sur les prolongations de ses joueurs. Elle s’est ainsi évité une belle épine qu’elle se serait mise toute seule dans le pied.