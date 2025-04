Chrislain Matsima encore élu rookie du mois en Bundesliga

Laissé de côté par l’AS Monaco cet été et finalement vendu par l’ASM à Augsburg durant le mercato estival contre cinq millions d’euros, le jeune Chrislain Matsima s’éclate en Bundesliga, et trouve de plus en plus sa place dans une équipe qui n’a pas encore lâché la course à l’Europe. Avec deux victoires et deux nuls au mois de mars, mais surtout trois clean sheet pour le défenseur français, il a été récompensé du titre de jeune joueur du mois devant Michael Olise (Bayern Munich) et Nathaniel Brown (Eintracht Francfort).

C’est déjà sa seconde récompense individuelle durant cet exercice puisqu’il avait été couronné en janvier. Cette saison, Matsima a pris part à 24 des 28 rencontres d’Augsburg en Bundesliga, et a même marqué un but face à Heindenheim au début de l’année 2025. De quoi faire grimper la cote du défenseur de 22 ans auprès des tops équipes européennes, après un début de carrière plus compliqué à Monaco.