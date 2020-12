Chelsea : le nouvel envol d'Air Zouma

250 M€ ! C'est la somme dépensée par Chelsea au mercato pour se renforcer. Après un an sans pouvoir recruter, le club anglais s'est lâché en faisant venir le gardien du Stade Rennais Edouard Mendy (25 M€), le latéral gauche de Leicester Ben Chilwell (50 M€), le créateur de l'Ajax Hakim Ziyech (40 M€), le milieu offensif du Bayer Leverkusen Kai Havertz (80 M€) et l'avant-centre du RB Leipzig Timo Werner pour 53 M€, en plus des arrivées de joueurs libres comme Thiago Silva et Malang Sarr.

La suite après cette publicité

Un recrutement clinquant et qui fonctionne convenablement pour le moment, même si l'ensemble des renforts n'a pas encore trouvé le bon rythme de carburation. Devant par exemple, la concurrence fait rage puisqu’en plus de l'attaquant allemand, Abraham, Giroud, Hudson-Odoi mais aussi Mount et Pulisic un cran plus bas se battent pour une place dans le onze de départ. Pourtant, aussi curieux que cela puisse paraître, le meilleur buteur du club en championnat (à égalité avec Werner) se nomme Kurt Happy Zouma.

Déjà 4 buts marqués en Premier League

C'est une belle revanche en plus d'être inattendue pour le Français. Annoncé sur le départ cet été, le défenseur aurait pu quitter Chelsea. Le PSG a un temps été intéressé, tout comme Tottenham, où il aurait retrouvé José Mourinho qu'il a connu chez les Blues. L'ancien Stéphanois est finalement resté pour former une charnière centrale solide avec Thiago Silva. Ensemble, ils contribuent à faire du club la 2e défense de Premier League (11 buts encaissés en 11 matchs) derrière les Spurs et à égalité avec Manchester City.

Mais c'est aussi dans la surface de réparation adverse que Kurt Zouma (26 ans) impressionne. En 10 rencontres de championnat cette saison, il a déjà marqué autant de fois que depuis son arrivée en Angleterre en 2014 (1 but en 2014/2015 et 2017/2018, et 2 buts en 2018/2019 lors de son prêt à Everton). Il retrouve d'ailleurs les Toffees ce samedi où il espère encore faire parler sa taille (1m90) et surtout sa détente, ce qui lui vaut désormais le surnom de Air Zouma.

«Ce qui est incroyable, c'est le nombre de buts qu'il marque sur coups de pied arrêtés et pour moi, c'est le résultat d'une plus grande confiance en lui-même. Il a toujours eu la taille et la force, et maintenant vous le voyez à tous les endroits du terrain. Dans les airs, il est une vraie menace et il fait son travail» estimait Frank Lampard dans la semaine en conférence de presse. En novembre, le CIES montrait également une statistique importante. Zouma était le défenseur des 10 plus grands championnats ayant remporté le plus de duels aériens.

La revanche de Kurt Zouma

C'est une belle histoire pour l'international (7 sélections, 1 but) dont la relation avec Chelsea a parfois été contrariée. Victime d'une rupture des ligaments croisés en février 2016 alors qu'il montait en puissance, il voyait ses rêves d'Euro s'envoler. Il a eu du mal à retrouver son niveau, les Blues l'envoyant deux fois en prêt à Stoke City puis Everton, avant de revenir mais comme remplaçant. Puis Lampard a commencé à lui montrer sa confiance, relayant au passage Christensen, Rüdiger et Tomori sur le banc, et même sur la liste des transferts. Rappelé en Bleus, il a de bonnes chances d'être au prochain Euro. De quoi rendre Kurt Zouma happy.