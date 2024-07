Le cas Alexis Sanchez divise à l’OM

L’Olympique de Marseille a vite fait oublier le départ de Pierre-Emerick Aubameyang vers l’Arabie saoudite. Sitôt parti, l’homme aux 30 buts la saison passée a été remplacé par Mason Greenwood. L’Anglais a été recruté à Manchester United pour 31 M€ en dépit de ses antécédents. Il ne sera pas le seul à venir renforcer les rangs de l’attaque phocéenne cet été. Un nom revient avec insistance depuis une dizaine de jours. Il est bien connu des supporters puisqu’il s’agit d’Alexis Sanchez, passé par l’OM lors de la saison 2022/2023 (44 matchs TCC, 18 buts, 3 passes).

La suite après cette publicité

La piste menant au Chilien possède plusieurs atouts comme le fait qu’il soit libre déjà. Son contrat n’a pas été renouvelé à l’Inter, où il occupait un rôle de remplaçant. Il serait également chaud pour revenir dans un club qui lui a laissé de bons souvenirs malgré le peu de temps passé là-bas. Son salaire sera en revanche une charge importante à prendre en compte mais pas que. Sa qualité de joueur est indéniable, seulement deux éléments font hésiter la direction olympienne, d’après les informations de La Provence.

À lire

Le départ de Mason Greenwood provoque un énorme soulagement à Manchester

Un âge avancé…

Il y a d’abord son âge avancé (35 ans). Cela peut être considéré comme avantage pour permettre au vestiaire de se servir de sa très grande expérience du haut niveau, lui qui a tout de même évolué au FC Barcelone, à Arsenal ou encore à Manchester United, quand d’autres en interne y voient plutôt un inconvénient. Après une saison ratée, il faut plutôt regarder vers l’avenir, rajeunir l’effectif à l’image des recrutements déjà effectués de Lilian Brassier (24 ans), Mason Greenwood (22 ans) et Ismaël Koné (22 ans).

La suite après cette publicité

Autre élément contraignant, le statut de joueur extra-communautaire d’Alexis Sanchez, dont Pablo Longoria a parlé hier en conférence de presse. «Je respecte ce qu’il a fait ici et les valeurs apportées au groupe. Je ne peux dire que des choses positives sur lui. On doit reconstruire le secteur offensif. Il y a eu des départs, il y en aura encore. Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang n’était pas souhaité et change la stratégie. Les liens avec Alexis et son entourage sont en place. On a quatre places d’extracommunautaires, trois sont prises avec l’arrivée de Mason (Greenwood).»

Et un statut de joueur extra-communautaire qui pose problème

C’est aussi ici que le bât blesse. En faisant venir le Chilien, l’OM se priverait de la dernière place disponible dans son effectif et lui fermerait pas mal de portes sur le marché des transferts. On pense notamment aux pistes menant à Hwang Hee-Chan, l’attaquant sud-coréen de Wolverhampton, et à Eddie Nketiah, le buteur d’Arsenal, tous les deux dans le viseur des Phocéens, comme nous vous l’annoncions (Valentin Carboni possède quant à lui un double passeport argentin et italien). De quoi refroidir définitivement la piste Sanchez ?