Tottenham s’offre un mercato XXL en parallèle du dossier Harry Kane

Antonio Conte parti en cours de saison dernière, Tottenham a totalement sombré lors des derniers mois et a terminé à une triste huitième place, synonyme de non-qualification européenne. Un vrai échec pour les Spurs qui avaient terminé à la quatrième place un an plus tôt et qui avaient longuement bataillé pour le top 4 avant de s’écrouler véritablement. Très vite, le mercato a pris une drôle de tournure puisque la star du club londonien Harry Kane était en lice pour un départ à un an de la fin de son contrat. Si aujourd’hui le dossier suit son cours et que le Bayern Munich compte toujours le recruter, Tottenham a travaillé en parallèle pour améliorer son équipe. Que ce soit avec ou sans Harry Kane.

Déjà le recrutement d’un nouveau coach était important pour la formation du nord de Londres et c’est le Gréco-Australien Ange Postecoglou qui est arrivé. Champion d’Écosse avec le Celtic Glasgow, ce dernier est débarqué avec la volonté de bâtir un nouveau cycle et cela s’est déjà vu sur le mercato. Sur le plan des départs, des joueurs inadaptés à son plan de jeu comme Arnaut Danjuma (Villarreal) et Clément Lenglet (FC Barcelone) n’ont pas été conservés à l’issue de leurs prêts alors que Pedro Porro (40 millions d’euros) et Dejan Kulusevski (30 millions d’euros) ont vu leurs options d’achat être levées. Une première étape dans un été qui se présentait déjà comme agité.

Plus de 200M€ dépensés par les Spurs

Le technicien de 57 ans a également pu recruter un gardien afin d’assurer la succession d’Hugo Lloris. Si le Français est toujours au club, l’Italien Gugliemo Vicario (26 ans) est arrivé en provenance d’Empoli contre un chèque de 20 millions d’euros alors qu’il a été l’un des meilleurs gardiens de Serie A l’an dernier. À cela s’ajoute une promesse avec Ashley Phillips (18 ans) qui arrive de Blackburn contre 2,3M€ et un coup intéressant avec Manor Solomon (23 ans) qui arrive libre du Shakhtar Donetsk. L’ailier israélien avait brillé l’an dernier dans un rôle de joker de luxe avec Fulham (4 buts en 19 matches de Premier League). Mais le gros coup du mercato des Spurs, c’est bien James Maddison (26 ans) qui malgré la relégation de Leicester reste un joueur majeur de Premier League (10 buts et 9 offrandes en 30 matches de championnat l’an dernier). Tottenham a dépensé plus de 46 millions d’euros pour s’adjuger ses services.

Une belle régénération de l’effectif, mais ce n’est pas terminé. Révélation de Bundesliga la saison dernière avec Wolfsbourg, Micky van de Ven (22 ans) va débarquer pour renforcer la défense centrale. Un renfort utile pour Tottenham qui avait terminé avec la 15e défense de Premier League l’an passé avec 63 buts concédés. Pour s’adjuger ses services, Tottenham va mettre le prix fort puisque 50 millions d’euros vont être déboursés. Plus de 17 millions d’euros (hors bonus) vont être dépensés aussi pour l’attaquant argentin Alejo Véliz (19 ans) qui arrive de Rosario Central.

Selon l’Evening Standard, les deux hommes vont passer leur visite médicale ce lundi. Deux nouveaux transferts qui vont faire passer les dépenses estivales de Tottenham au-dessus de la barre des 200 millions d’euros (206 M€ exactement ndlr). Également sur les traces d’Edmond Tapsoba (24 ans) du Bayer Leverkusen, Tottenham aurait proposé 45 millions d’euros hors bonus, mais le Bayer Leverkusen en demande plus. Actif sur le plan des arrivées, Tottenham s’offre une sacrée reconstruction. Avec ou sans Harry Kane, l’avenir s’annonce intéressant du côté des Spurs.