OL : les regrets de Nicolas Tagliafico contre Nantes

Malgré une domination nette en première période, l’OL a laissé échapper deux nouveaux points ce dimanche soir face au FC Nantes (1-1). Un résultat qui ne fait pas les affaires des Lyonnais, 6es à quatre points du podium. Au micro de DAZN après le match, Nicolas Tagliafico a tenté d’analyser ce nouveau coup d’arrêt.

«On a montré deux visages différents, je pense que la raison, c’est la fatigue. On a commencé à se fatiguer, à perdre des ballons, puis il y a eu des erreurs de concentration. On perd deux points importants ce soir, a confié le champion du monde argentin, avant d’évoquer Rayan Cherki et Thiago Almada. Si la sortie de Cherki a tout changé ? Rayan est un danger en un contre un et par la verticalité qu’il apporte, mais je pense que l’équipe s’est sentie fatiguée. Thiago Almada ? C’est un joueur créatif, je lui souhaite le meilleur, et je pense qu’il peut créer le danger offensif dont on a besoin.»