Un deuxième départ bouclé à Lens !

Le mercato hivernal du RC Lens a été particulièrement animé dans le sens des départs, notamment. Après avoir cédé Brice Samba (Stade Rennais), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Kevin Danso (Tottenham), nous vous avons expliqué que Przemysław Frankowski forçait son départ du Racing Club de Lens afin de rejoindre Galatasaray, qui a officialisé des négociations avec le RC Lens. Le piston polonais est désormais sur place et passe actuellement sa visite médicale.

Mais Les Sang et Or s’apprêtent à boucler une dernière vente, plus prévisible celle-là. Comme révélé par nos soins fin janvier, des discussions avaient eu lieu entre le club artésien et le club de MLS de Portland au sujet du transfert de David Pereira Da Costa (24 ans), et un accord était proche alors d’être trouvé entre les différentes parties. Comme annoncé par RMC Sport ce lundi, le deal est désormais bouclé et le petit prince de la Gaillette, comme il était surnommé à Lens, va prendre la direction de Portland, en Major League Soccer. Un accord total a été trouvé avec la franchise américaine pour un transfert estimé à 7 millions d’euros. Tout est désormais finalisé et le joueur de 24 ans attend l’obtention de son visa avant de se rendre chez les Timbers, ce qui serait, selon nos informations, imminent.