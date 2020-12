FIFA-The Best - Meilleur gardien : les 3 finalistes sont connus

Délivrés chaque année par le conseil d'administration de la FIFA, depuis 2016, les prix The Best FIFA Football Awards™ 2020 seront cette année remis lors d'une cérémonie organisée le jeudi 17 décembre. Déterminés à l’issue d’une procédure de vote réunissant à la fois les voix des capitaines et des sélectionneurs ou sélectionneuses de toutes les équipes nationales de la planète, les suffrages en ligne des supporters, ainsi que les choix d’un panel de plus de 200 représentants des médias, les lauréats seront bientôt désignés.

Ouverts du 25 novembre au 9 décembre, les votes ont permis de désigner trois finalistes dans chaque catégorie. Pour celle de Meilleur gardien de l'année, le Brésilien Alisson Becker - tenant du trophée - 29 buts encaissés en 37 matches et champion d'Angleterre avec Liverpool (également vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs), le Slovène Jan Oblak, portier de l'Atlético de Madrid aux 38 buts encaissés en 49 matches (3e de La Liga, quart de finaliste de la C1), et Manuel Neuer, muraille du Bayern (49 buts encaissés en 51 matches) vainqueur de son championnat et de sa coupe nationale mais également de la Ligue des champions. Il faudra encore attendre six jours pour connaître l'identité du vainqueur. L'an passé, Alisson Becker avait remporté le trophée, devant Ederson (Manchester City) et Marc-André ter Stegen (Barcelone).