Dopage, Chelsea : Enzo Maresca vole au secours de Mykhaïlo Mudryk

Grosse bombe lâchée dans la nuit de lundi à mardi, le contrôle positif de Mykhaïlo Mudryk au meldonium a agité la presse anglaise. Ailier de 23 ans évoluant à Chelsea, l’Ukrainien est désormais sous la menace d’une suspension de 4 ans pour dopage. Une lourde sanction qui pourrait tomber sur le joueur qui avait coûté 75 millions d’euros (hors bonus) aux Blues à l’hiver 2023. Sorti du silence, le principal intéressé a plaidé son innocence et va désormais devoir se défendre face à la justice sportive. Soutenu par son club de Chelsea, il l’est également par son coach Enzo Maresca. Ce dernier qui était présent ce mercredi en conférence de presse à la veille d’un match de Ligue Europa Conference contre les Irlandais de Shamrock Rovers n’a pas pu échapper aux questions sur l’ailier ukrainien.

Il a tenu à publiquement apporter son soutien à son joueur dans cette période compliquée qu’il traverse : «maintenant, la situation est un peu plus claire, nous avons une discussion avec le club. Il n’y a rien à ajouter, à part que le club, tout le staff soutient et fait confiance à Misha. C’est un soutien général. Nous faisons confiance à Misha. Quand ce genre de chose arrive, il faut soutenir son joueur dans tous les aspects.» Amené à donner son avis sur le dopage, Enzo Maresca estime que ce ne sont que des cas isolés : «je pense que le football était propre à cette époque (quand il était joueur de la Juventus au début des années 2000 ndlr) et je pense qu’il l’est encore aujourd’hui. Ce genre de choses est arrivé dans le passé et arrivera dans le futur.»

Enzo Maresca attend le retour de Mykhaïlo Mudryk

S’il ne sait pas encore combien de temps l’investigation va durer, Enzo Maresca a confié avoir eu des discussions avec Mykhaïlo Mudryk et l’a assuré de son soutien : «Misha est un joueur de Chelsea, mais c’est sûr qu’il fait partie des joueurs impliqués dans l’équipe donc je suis en contact avec lui. C’est juste que nous sommes tous bouleversés et tristes et que nous sommes là pour soutenir Misha. J’ai parlé avec lui il y a quelques jours. Pour le moment, il ne peut pas s’entraîner. On attend. Le club est prêt à soutenir le joueur. Nous faisons confiance à Misha, nous le soutenons. Ce que Misha a dit, et ce que nous avons dit, c’est que nous faisons confiance à Misha et que nous le soutenons.»

Affirmant qu’il croyait en l’innocence de son poulain, Enzo Maresca a signifié qu’il allait être là pour lui afin de l’accompagner le mieux possible dans cette affaire et a aussi fait part de la tristesse de ses joueurs quand ils ont appris la nouvelle : «tout d’abord, ce genre de choses n’arrive pas seulement aux jeunes joueurs, mais aussi aux joueurs expérimentés. C’est mon devoir depuis que nous avons commencé à essayer d’avoir des relations assez proches avec les joueurs. Avec Misha, c’est exactement la même chose. Je suis là pour aider Misha dans tout ce dont il a besoin. Nous avions tous le même sentiment. Ses coéquipiers étaient tous surpris. Et en même temps, tristes, car nous n’aimons pas ce genre de choses.»

Questionné sur une possible fin de l’histoire entre Mykhaïlo Mudryk et Chelsea, Enzo Maresca a immédiatement dit non puisqu’il estime que même s’il est sanctionné, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le club londonien aura encore une chance de se montrer : «je pense qu’il reviendra, on ne sait pas quand, c’est le seul doute que nous avons pour le moment, mais c’est sûr qu’il reviendra.» En motif d’espoir, il a d’ailleurs salué la progression de l’Ukrainien sur ce début de saison où malgré un temps de jeu réduit, il a su briller par séquences (3 buts et 5 passes décisives en 15 matches) : «c’est sûr qu’il a beaucoup progressé. Il a commencé à comprendre à quel poste il devait rester. Avec nous, je pense qu’il a beaucoup progressé lors des deux ou trois derniers matchs. Le talent que nous voyons sur le terrain d’entraînement est exactement le même.» Un message de soutien fort appréciable pour Mykhaïlo Mudryk qui risque davantage de se retrouver lié aux tribunaux sportifs qu’aux terrains de football sur les prochaines semaines.