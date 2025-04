Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le 27e bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Alors que la fin de saison se rapproche à grands pas, Viktor Gyökeres est plus que jamais leader avec 31 buts en 28 matches.

Buteur lundi contre Braga (1-1), il n’a pas trouvé la faille samedi contre Santa Clara (1-0). Deuxième, Mohamed Salah maintient le rythme derrière, mais n’a pas su marquer contre West Ham (2-1). Passeur décisif, l’Égyptien reste donc désormais bloqué avec 27 buts en 32 matches. Le podium est complété par Robert Lewandowski avec 25 buts en 30 matches. L’attaquant polonais n’a pas marqué ce samedi contre Leganés (1-0).

Victor Osimhen entre dans le top 10

Quatrième, Harry Kane est placé juste derrière grâce à ses 23 buts en 27 matches. L’attaquant anglais du Bayern Munich n’a pas marqué ce samedi contre le Borussia Dortmund (2-2). Il devance de peu Mika Biereth et ses 23 buts en 28 matches. L’attaquant danois n’a pas pu améliorer son bilan contre l’Olympique de Marseille (3-0). Au sixième rang, on retrouve Sem Steijn avec des statistiques similaires. Le buteur néerlandais n’a pas marqué hier contre Zwolle (1-1).

Septième, Mateo Retegui suit avec ses 23 buts en 30 matches. Il a marqué hier contre Bologne lors de la victoire 2-0 contre l’Atalanta. Kylian Mbappé suit en huitième position avec 22 buts en 29 matches. Le buteur français a toutefois été exclu face au Deportivo Alavés (1-0). Victor Osimhen s’empare de la neuvième place. Le Nigérian a de nouveau marqué vendredi contre Samsunspor (2-0) et dispose désormais de 21 buts en 24 matches.

Enfin, Ousmane Dembélé est dixième avec 21 buts en 26 matches. L’attaquant tricolore n’a pas joué ce week-end. Omar Marmoush (Eintracht Francfort et Manchester City) et Erling Haaland (Manchester City) suivent avec 21 réalisations. Alexander Isak (Newcastle) arrive juste derrière avec 20 buts quand Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir) compte 19 réalisations. Toluwalase Arokodare (Genk) et Chris Wood (Nottingham Forest) sont derrière, avec 18 buts.

Le classement des tops buteurs européens