AS Rome : Mourinho annonce l’arrivée d’Azmoun et tease celle de Lukaku

Le mercato estival est dans sa dernière ligne droite. A la recherche d’un attaquant suite à la longue blessure de Tammy Abraham, les Giallorossi se sont activés pour trouver un remplaçant au buteur anglais. Et alors que le dossier Duvan Zapata semble avoir été abandonné, les dirigeants romains sont sur le point d’enrôler Sardar Azmoun.

Présent en conférence de presse, José Mourinho, l’entraîneur de la Roma, a confirmé l’arrivée à venir du buteur iranien et a laissé entendre que Romelu Lukaku allait sûrement rejoindre les rangs du club de la capitale : «j’ai du mal à parler d’Azmoun, qui officiellement n’est pas encore notre joueur, imaginons Lukaku qui vient de Chelsea. Je sais en tout cas que lorsque Pinto m’a proposé l’Iranien, il m’a dit qu’un autre attaquant arriverait aussi. Cela me rend heureux et me rassure. Si l’autre attaquant qui arrivera est de grande qualité, cela signifie qu’avec lui, Azmoun et Belotti, nous aurons une grande attaque.»