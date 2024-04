Chelsea : le coup de gueule de Mauricio Pochettino contre ses joueurs

Les saisons se suivent et se ressemblent à Chelsea. Sans compétition européenne, les Blues sont à la peine en championnat avec une triste 10e place. Le jeu n’est pas plus réjouissant avec des lacunes à tous les postes malgré de grosses dépenses cet été. Le match nul à domicile le week-end dernier n’a rien arrangé et le coach argentin semble désormais s’en prendre à ses joueurs, lui qui les protégeait jusqu’ici. En conférence de presse hier, Mauricio Pochettino leur a lancé un avertissement.

« Ce n’est pas une excuse d’être jeunes et inexpérimentés. Il n’y a pas de temps pour s’améliorer, l’exigence est si forte en Premier League et de la part du club. Nous devons mieux jouer, faire preuve de plus d’énergie, montrer que nous pouvons être plus compétitifs en tant qu’équipe. Nous ne voulons pas être une simple équipe d’exhibition, qui joue au football pour le plaisir. Nous devons être compétitifs » a-t-il vivement expliqué à la presse. Un message pour ses joueurs qui ne courent et ne pressent pas assez selon lui. Les joueurs pourront lui montrer le contraire ce soir contre Manchester United.