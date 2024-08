Tottenham s’offre Dominic Solanke pour 75 millions d’euros

Le montant du transfert a de quoi faire sourciller, mais c’est presque devenu une norme en Angleterre. Ce samedi, Tottenham a officialisé la signature de l’attaquant anglais Dominic Solanke, en provenance de Bournemouth, pour plus de 75 millions d’euros bonus compris. L’attaquant de 26 ans sort d’une saison XXL avec les Cherries (38 matches, 19 buts, 3 passes décisives).

«Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Dominic Solanke en provenance de Bournemouth. L’attaquant de 26 ans a signé un contrat qui court jusqu’en 2030. Dominic a débuté sa carrière à Chelsea et a gravi les échelons pour jouer un rôle clé dans de nombreux succès de l’équipe de jeunes, et de poursuivre plus tard à Bournemouth», indiqué le communiqué du club londonien.