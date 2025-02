AC Milan : la presse italienne massacre João Félix

L’AC Milan est-il en train de prendre un énorme retour de bâton ? Après avoir viré Paulo Fonseca moins de six mois après avoir engagé l’ancien coach du LOSC, le club italien avait opté pour Sérgio Conceição. Depuis, ce n’est pas vraiment la joie. Eux qui espéraient un électrochoc avec l’arrivée d’un entraîneur à fort caractère, les Rossoneri ont été servis. Mais pas vraiment de la meilleure des manières. Éliminé dès les barrages de la Ligue des champions par Feyenoord (0-1, 1-1), Milan a chuté hier à Bologne.

Des débuts réussis vite oubliés

Les partenaires de Mike Maignan pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par l’intermédiaire de Rafael Leão, avant de s’incliner 2-1. Au classement, Milan est huitième, à huit longueurs du top 4 synonyme de Ligue des champions. Une situation qui a fait exploser Sergio Conceição en conférence de presse d’après-match. Mais hier, un autre Portugais a pris cher : João Félix. Prêté par Chelsea cet hiver, le milieu offensif de 25 ans avait marqué les esprits en réussissant ses débuts chez les Rossoneri en marquant dès son premier match face à l’AS Roma. Des débuts parfaits rapidement ternis par son éternel manque de régularité.

À son arrivée en Lombardie, Félix espérait marcher sur les traces d’une ancienne gloire rossonera, Kaka. «Pour moi, Kaka était ma plus grande idole, depuis que je suis le football. Pour le poste qu’il occupait et aussi pour sa coupe de cheveux. Est-ce qu’on se ressemble ? Oui, je ne sais pas, mais je l’ai toujours aimé et je me suis reconnu en lui. J’ai toujours essayé de lui ressembler.» Aujourd’hui, l’ancien pensionnaire de l’Atlético de Madrid en est loin très loin. Et la presse italienne n’a pas manqué de le rappeler. Moins d’un mois après avoir débarqué en Italie, Félix est passé de renfort prometteur à problème pour l’équipe de Conceição. « Un désastre. Le pire joueur sur le terrain. On ne le voit pas, on ne le sent pas, il ne crée pas une action et même ses propres coéquipiers l’évitent », a écrit Il Corriere della Sera.

«Il joue toujours et, ces derniers temps, il joue mal»

De son côté, la Gazzetta dello Sport s’étonne de voir le Lusitanien titulaire, lui qui n’a toujours pas marqué ni délivré de passe décisive en Serie A. « Le problème est systémique, pas individuel. Mais avec João Félix, c’est plus frappant parce qu’il joue toujours et, ces derniers temps, il joue mal. À Bologne, il a été transparent, un trequartista (joueur situé derrière les attaquants) qui ne se connecte pas au reste de l’équipe et n’entre pas dans la surface. En 61 minutes, il n’a effectué que huit passes, sans jamais frapper au but : inacceptable. La technique est incontestable, mais son histoire de hauts et de bas - beaucoup de talent et peu de continuité - vient inévitablement à l’esprit. Peut-être a-t-il besoin de se détacher, peut-être d’entrer en jeu en seconde période comme lors de Milan contre la Roma, son meilleur match. »

Qualifié de fantôme et de titulaire impuissant, João Félix en a également pris une belle de la part de TMW qui annonce déjà la fin de son aventure en Italie. « Il est aussi lent qu’un pas de fado, réfléchi, presque un corps étranger. Bien entendu, les qualités techniques ne sont pas en cause, qu’il s’agisse du maniement de la balle. On aime les arabesques si elles fonctionnent, pas si elles sont jolies, tout simplement parce qu’elles perdent leur fonctionnalité et leur plaisir inhérent. L’aventure italienne de João Félix est peut-être déjà terminée. Il reste encore la Coupe d’Italie pour tenter de clore une saison qui semble pour l’instant être un échec. » L’intéressé appréciera.