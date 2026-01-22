Barça : coup dur pour Pedri

Le FC Barcelone a quitté Prague avec une victoire, mais une nouvelle inquiétante. Dans une rencontre plus difficile que prévu (2-4), hier en Ligue des Champions, l’équipe de Hansi Flick a surtout perdu l’un de ses joueurs clés. À la 60e minute, le milieu de terrain Pedri (23 ans) a été contraint de quitter le terrain sur blessure, déclenchant une vive inquiétude au sein du club catalan, notamment son coach qui s’est pris la tête entre les mains. Ce matin, d’après les informations de la SER, les premiers examens médicaux ont confirmé une rupture musculaire aux ischio-jambiers de la jambe droite.

Une blessure qui va laisser des traces dans l’entrejeu, essentiellement après avoir subi un début de saison compliqué, manquant de créativité à quelques reprises dans le secteur offensif blaugrana. Le club catalan communiquera prochainement sur la durée exacte de son indisponibilité, mais une absence de plusieurs semaines est déjà actée. El Chiringuito parle de 4 à 5 semaines. Pedri manquera au minimum le prochain match de Liga face à Oviedo (le 25 janvier) ou encore le quart de finale de la Coupe du Roi contre Albacete (le 3 février).