Liga : Lionel Messi égale le record de Xavi !

Alors que l’ancien milieu de terrain catalan manque cruellement au FC Barcelone depuis son départ en 2015, Lionel Messi continue lui d’écrire l’histoire de la Liga. En servant Arturo Vidal sur l’ouverture du score du Barça contre Valladolid ce samedi, le lutin argentin a délivré sa 20e passe décisive de la saison en Liga, égalant ainsi le précédent record de Xavi, réalisé en 2008-2009.

Avec cette nouvelle offrande, Messi est désormais l'auteur de 22 buts et 20 passes décisives en 30 matches de Liga disputés. Un énième record pour la Pulga qui devrait sans trop de difficultés, battre son propre record dans les semaines à venir.

20 - Barcelona's Lionel Messi is the first player to reach 20 assists in a single La Liga season since Xavi (20) in 2008/09. Legend. pic.twitter.com/zRtO2dyEi8