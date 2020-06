Pedro ne veut pas finir la saison avec Chelsea

En fin de contrat le 30 juin prochain avec Chelsea, Pedro (32 ans) finira-t-il la saison 2019-2020 qu'il a commencée avec ses partenaires ? Voilà l'incertitude qui règne dans l'esprit de Frank Lampard, l'entraîneur du club londonien, depuis quelques semaines. Selon les informations de The Athletic, le champion du monde 2010, libre de s'engager où bon lui semble, s'est déjà mis d'accord avec l'AS Roma sur les bases d'un contrat de deux ans alors qu'il touchera environ 62 000 euros par semaine dans les rangs du club de la capitale italienne.

Et d'après le média, le numéro 11 des Blues n'est pas disposé à aller au bout de l'exercice 2019-2020 en Premier League, qui a repris ses droits ce mercredi après plus de trois mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. La raison ? The Athletic précise que Pedro ne souhaite pas mettre son transfert en direction de Rome en danger. Une éventuelle blessure au cours des prochaines semaines pourrait en effet faire changer le club de la Louve d'avis à son sujet... Si l'avenir de Pedro semble réglé, reste à savoir ce qu'il en sera pour Willian (31 ans), dont la situation à Chelsea est similaire à celle de l'Espagnol. Le casse-tête continue pour Lampard alors que le club a jusqu'à mardi prochain pour trouver un accord avec ses joueurs en fin de contrat.