Mercato : Flamengo l'a mauvaise contre l'OM...

Gerson pensait sans doute que les déclarations offensives de son père et les négociations rapidement entamées entre Flamengo et l’Olympique de Marseille allaient suffire pour boucler son retour au Brésil. Mais depuis plusieurs semaines, l’affaire patine. Pour rappel, l’OM détient 80% des droits du joueur (les 20% restants appartiennent à Flamengo) et veut entièrement revendre sa part.

De son côté, le club carioca ne veut racheter que 60% et transformer les 20% restants de la part olympienne en bonus. Sauf que la direction marseillaise ne se laisse pas faire. Résultat : le Mengão perd patience et le discours de son président Rodolfo Landim ne cesse d’être pessimiste. Hier déjà, le Brésilien lâchait que l’opération était désormais compliquée à réaliser.

Flamengo ne veut pas s’aligner

Il s’est ensuite confié aux médias de son pays et a confirmé que l’OM se montrait très (trop) gourmand. « Je ne sais pas si c’est une stratégie de l’Olympique de Marseille pour fixer un prix supérieur à celui auquel nous leur avons vendu le joueur. À ce prix, on vend, mais on n’achète pas », a-t-il déclaré à TNT Sports, dans des propos relayés par UOL Esporte, avant de poursuivre.

« J’imagine que Gerson, avec tout ce qu’il a fait, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup l’avoir. On comprend que le montant réclamé par l'Olympique facture et il a le droit de le faire, il y a un joueur sous contrat, mais c'est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer. » Sauf revirement de situation, le retour de Gerson à Flamengo se complique.