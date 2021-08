L'OM et Lille s'intéressent à Steven N'Zonzi

Steven N'Zonzi a une certitude à moins de 48 heures de la fermeture du mercato estival : il ne jouera pas à l'AS Roma, où José Mourinho ne compte pas s'appuyer sur lui cette saison. Lié jusqu'en 2022 avec le club de la Louve, l'international français est clairement sur le départ. L'incertitude concerne donc le point de chute.

Et cela bouge pas mal autour du milieu défensif de 32 ans, après une pige d'1 an et demi du côté du Stade Rennais. Al Rayyan, entraîné par Laurent Blanc, aimerait l'enrôler, mais aucun accord n'a été bouclé avec le joueur comme nous vous l'avions révélé. Plusieurs formations européennes s'intéressent de près à lui, et notamment des écuries françaises.

L'OM et Lille pensent à lui

Selon nos informations, l'OM a pris la température. Jorge Sampaoli apprécie grandement le profil du joueur et pousse pour obtenir son recrutement. Le président Pablo Longoria sait de son côté qu'il doit d'abord dégraisser avant toute chose. Comme relayé ce matin, plusieurs arrivées sont encore attendues sur la Canebière.

Un autre club français s'est récemment intéressé à Nzonzi. Il s'agit du LOSC, qui souhaite renforcer ce secteur et lui apporter plus d'expérience, avec la Ligue des Champions à jouer cette saison. À Lille, il retrouverait Olivier Létang, le même président qui l'avait convaincu de rejoindre Rennes à la fin du mercato hivernal 2020. Il faudra bientôt trancher pour N'Zonzi.