Les joueurs les plus rapides du monde en 2021

Nous sommes souvent impressionnés par un dribble venu d'ailleurs, une frappe exceptionnelle ou un arrêt sensationnel d'un gardien lors d'un match de football. Mais une accélération, pure, et qui fait la différence dans un grand match est aussi spectaculaire. Ne dites pas que vous n'avez pas vibré lorsque Kylian Mbappé a remonté tout le terrain en juin 2018 contre l'Argentine en 8e de finale de la Coupe du monde. Ou bien lorsque Gareth Bale a déposé le malheureux Marc Bartra en 2014, lors de la finale de la Coupe du Roi, se permettant même de sortir des limites du terrain. Et bien ses moments de folie sont aussi chronométrés et nous avons, comme vous en avez désormais l'habitude, récapitulé les plus grands exploits de la vitesse dans un Top 10.

Les deux exemples cités précédemment (Kylian Mbappé et Gareth Bale) font bien évidemment partie de ce classement. On retrouve même le Français trois fois, lui qui enchaîne les performances à haute vitesse. Après 2018, il fut flashé à 38 km/h en avril 2019 lors d'une rencontre de championnat de France avec le Paris Saint-Germain, contre son ancien club, Monaco. Rebelote cet été lors de l'Euro 2020 (décalé à 2021 à cause du Covid) lorsque le génie tricolore a déposé le pauvre Mats Hummels lors du match du 1er tour Allemagne-France. Ce qui fait figurer Mbappé, au mieux, en deuxième position de ce classement. D'autres stars du ballon rond se retrouvent présentes. Cristiano Ronaldo, Achraf Hakimi, Alphonso Davies ou encore Arjen Robben ont atteint des vitesses folles ces dernières années.

On retrouve aussi dans ce Top 10, Dimitri Oberlin et Youcef Atal, qui étaient déjà présents l'an passé. Le premier s'est quelque peu perdu depuis son exploit en phase de groupes de la Ligue des champions 2018 avec le FC Bâle. L'attaquant suisse évolue désormais au Servette Genève alors qu'il était un des jeunes les plus prometteurs de sa génération. Pour Atal, revenu d'une grave blessure, la pointe de vitesse est toujours là comme on peut continuer de le voir avec Nice dans notre Ligue 1. Désormais, place à 2022 et tous les hommes cités ici auront peut-être l'occasion de détrôner le Roi CR7 de ce classement. Rendez-vous dans un an pour le bilan.