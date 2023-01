OL : Séville s’attaque à Jeff Reine-Adelaïde !

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais se prépare à une fin de mercato agitée. Dans le sens des arrivées, les pensionnaires du Groupama Stadium attendent un milieu de terrain qui pourrait être João Gomes (Flamengo) voire un latéral droit. Nous vous avons parlé du Rennais Hamari Traoré, qui plaît en interne. Dans le sens des départs aussi, les Gones vont s’activer. Karl Toko Ekambi et Romain Faivre souhaitent changer d’air. L’OL va aussi devoir gérer le cas Jeff Reine-Adelaïde (25 ans).

Contrairement à ses deux coéquipiers, le milieu de terrain n’envisageait pas forcément de quitter Lyon durant l’intersaison. D’autant que Laurent Blanc et son staff lui ont souvent confié qu’ils comptaient sur lui. Mais les paroles n’ont pas été suivies d’actes. Remplaçant, l’ancien joueur d’Arsenal a dû se contenter d’entrées en jeu. Samedi, lors de la rencontre de Coupe de France face à Chambéry (3-0), il est resté sur le banc. Une situation difficile à vivre pour JRA, qui a bataillé fort pour se remettre de deux grosses blessures au genou.

Séville est prêt à relancer Jeff Reine-Adelaïde

Le joueur, qui n’a jamais eu totalement sa chance chez les Gones malgré un bon état d’esprit, pourrait finalement s’en aller durant cette fenêtre de janvier. Selon nos informations, Jeff Reine-Adelaïde plaît au Séville FC. Monchi apprécie son profil depuis un moment. Le directeur sportif est sur la même longueur d’onde que Jorge Sampaoli, qui veut absolument le polyvalent milieu de terrain. Les discussions sont en cours entre les différentes parties.

Un prêt est l’option envisagée à l’instant où nous écrivions ces lignes. Du côté de Lyon, la porte devrait s’ouvrir puisque Laurent Blanc est fourni dans l’entrejeu et qu’un milieu devrait arriver d’ici le 31 janvier. JRA pourrait donc filer en Espagne et découvrir la Liga. L’occasion pour lui de retrouver du temps de jeu, du rythme et de la confiance. Ce qu’il n’a pas eu à l’Olympique Lyonnais depuis son retour de prêt de Nice, voire même avant. Affaire à suivre…