Ligue 1 : l’OL a demandé des explications pour l’arbitrage face au Havre

L’OL est retombé dans ses travers. Après un mois de décembre presque parfait sous la houlette de Pierre Sage, le nouvel entraîneur lyonnais, confirmé jusqu’en fin de saison, les Gones se sont inclinés ce dimanche face au Havre (3-1). Un revers décevant dans le jeu mais également dans la physionomie du match. Rapidement réduit à dix, suite à l’expulsion de Jake O’Brien à la demi-heure de jeu, le club rhodanien a même fini à neuf après un carton rouge donné à Duje Caleta-Car. Après la rencontre, plusieurs supporters de l’OL se sont insurgés de l’arbitrage de Gaël Angoula. Un courroux remonté jusqu’aux hautes sphères du board lyonnais à l’image d’un David Friio fou de rage après la rencontre. Au-delà de ces deux cartons rouges, deux penalties potentiels pour Lyon n’ont pas été sifflés et cela a provoqué l’ire de tous les supporters de l’OL.

Né au Havre, Angoula a même été suspecté de favoriser les Havrais. Après la rencontre, la direction du club sept fois champion de France a décidé de s’entretenir avec Stéphane Lannoy, directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel. Interrogé par L’Equipe ce lundi soir, ce dernier a alors pris la défense de Gaël Angoula face à ses décisions décriées : «Sur la situation de la 15e, c’est un tacle maîtrisé, sur le ballon. On ne peut pas arrêter son geste, le tacle s’est poursuivi sur le pied du Lyonnais, mais à aucun moment il n’y a matière à donner un penalty voire un carton rouge. Sur la deuxième action, nos images le montrent, le ballon va dans un premier temps sur la poitrine du Havrais avant de heurter le bas de son aisselle. Les deux situations dans la surface sont propres. On part du principe que l’arbitre est foncièrement honnête et intègre. En plus, ils sont observés et classés en fin de saison. Pour moi, il y a zéro sujet.»