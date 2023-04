PSG : Neymar au coeur d’une nouvelle polémique après sa dernière soirée poker

Alors que Neymar est toujours en pleine convalescence après avoir été une nouvelle fois blessé puis opéré de la cheville, le Brésilien sera finalement absent jusqu’à la fin de la saison. Même si le Paris Saint-Germain n’a plus grand-chose à jouer à part le titre de Ligue 1, cette nouvelle absence a beaucoup fait parler et l’ancien Barcelonais est une nouvelle fois au cœur des critiques. D’autant plus que sa dernière soirée poker sur Twitch du Brésilien, lors de laquelle il aurait perdu un million d’euros, est dans le viseur des autorités compétentes.

Les services de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) se sont penchés sur cette vidéo, selon nos confrères de RMC, puisque les vidéos de Neymar pourraient être considérées comme «très dangereuses», d’après un proche du dossier. À cause des montants impressionnants en circulation et du public très jeune qui les regarde notamment. Et ce n’est pas tout. En effet, dans le cadre d’un partenariat commercial avec Blaze, un opérateur qui n’est pas agréé en France, le joueur de 31 ans a profité de sa convalescence pour jouer au poker en ligne il y a quelques semaines de cela. Mais voila, sur le territoire français, il est interdit de participer à ces parties de poker en ligne ou bien même de faire la promotion de ces parties de casino en ligne. Affaire à suivre donc.

