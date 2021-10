Le plan du FC Barcelone pour préparer la succession d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone croule sous les dettes mais doit malgré tout préparer l'avenir sur le plan sportif. Si le début de saison du Barça demeure plutôt poussif avec un Ronald Koeman plus que jamais sous pression, les hautes sphères catalanes espèrent entrevoir la lumière rapidement. Et le retour des blessés comme Ousmane Dembélé et Martin Braithwaite pourrait offrir plus de latitude à Koeman dans un secteur offensif en proie à de grosses difficultés. Mais voilà, le doute plane sur l'avenir du premier cité sous contrat jusqu'en juin 2022. Conscient de l'incroyable potentiel de Dembélé, Joan Laporta a initié des discussions avec son entourage pour une prolongation. Car l'ailier français incarne le présent mais aussi le futur des Blaugranas.

La suite après cette publicité

Ce dernier possèderait même une offre catalane reposant sur un nouveau bail jusqu'en 2025, mais avec des émoluments moins conséquents que ceux perçus actuellement par le champion du monde. Problème, le clan Dembélé fait durer le plaisir, et son silence inquiète en interne les dirigeants barcelonais. Pour parer à toute éventualité, la direction catalane plancherait sur un plan B nommé Raheem Sterling. Dans son édition du jour, Sport révèle en effet que l'ailier anglais constituerait la priorité présidentielle pour remplacer Dembélé si celui-ci ne prolongeait pas.

Le dossier Sterling activé dès janvier ?

Car le discours des Blaugranas demeure limpide : si Ousmane Dembélé ne prolonge pas avant janvier, l'intéressé ne jouera pas. Et les grandes manœuvres seront alors lancées pour boucler l'opération Sterling. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City, l'international britannique se trouvait déjà dans le viseur du Barça l'été dernier. En plein marasme financier, les pensionnaires du Camp Nou n'avaient pas pu aller très loin dans ce dossier. Mais l'hiver prochain, la donne pourrait être différente, surtout si le Français ne prolongeait pas.

Une occasion à saisir donc, surtout que Sterling refuse de parapher un nouveau bail avec le champion d'Angleterre. Un signal fort qui laisse la porte entrouverte au FC Barcelone qui proposerait alors un prêt avec option d'achat obligatoire pour attirer le joueur dans ses filets. Pour le moment, Joan Laporta se focalise uniquement sur le cas Ousmane Dembélé, et attend avec impatience son retour sur les terrains pour offrir un zeste de flamboyance à un secteur offensif qui en a bien besoin. Tout repose donc sur le futur choix qu'effectuera Dembélé pour son avenir. Un jeu de chaises musicales qui pourrait jouer des tours aux Blaugranas...