Manchester City lorgne une nouvelle pépite

Alors que Manchester City a bouclé l'arrivée de deux jeunes talents brésiliens évoluant à Fluminense en la personne de Kayky et Metinho, âgés de 17 ans, le club mancunien continue de préparer l'avenir et de scruter le marché en quête des stars de demain.

D'après les informations du quotidien espagnol As, les Skyblues songent à recruter Andrija Radulović (18 ans), un ailier gaucher d'1,75m évoluant à l'Etoile Rouge de Belgrade auteur d'un but et d'une passe décisive en 9 apparitions cette saison avec l'équipe professionnelle de son club formateur, où son contrat court jusqu'en 2022. Un transfert, s'il se réalise, qui ne manquera pas de rappeler celui de Filip Stevanovic (18 ans), pour qui Manchester City a déboursé 7 M€ l'hiver dernier.