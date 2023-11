Stade Rennais : Bruno Genesio se trouve sur un siège éjectable !

Voilà ce qui serait un original symbole, alors que le club breton, alors entraîné par Julien Stéphan à l’époque, s’était imposé au Groupama Stadium en demi-finale de Coupe de France en avril 2019 (3-2), ce qui avait précipité le départ de Genesio du banc de l’OL. Quatre ans plus tard, les rôles sont inversés pour les protagonistes mais le scénario reste similaire. La défaite dimanche contre l’Olympique Lyonnais (0-1), pourtant en pleine crise depuis plusieurs mois, sur la pelouse du Roazhon Park pourrait être celle de trop pour Bruno Genesio. La trêve internationale sera le moyen pour réfléchir à la suite de la saison. A noter que les joueurs rennais n’ont toujours pas gagné deux matchs consécutifs cette saison.

«Quand on a douze points après douze journées dans un club qui a un objectif de Ligue des champions, qui a eu les moyens pour recruter, évidemment que le coach se pose aussi en premier responsable et qu’il y a des interrogations sur son cas, c’est normal, je le sais, je ne suis pas novice», a analysé l’entraîneur français sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2025. Malgré un mercato XXL où une enveloppe de près de 60 millions a été dépensée pour attirer notamment Ludovic Blas, Enzo Le Fée, Fabian Rieder, Bertuğ Yıldırım et Nemanja Matic, les Rouge et Noir n’y arrivent toujours pas et pointent à ce jour à la 13ème position, à seulement une unité du FC Lorient, actuellement barragiste à la 15ème place. Dimanche, Bruno Genesio avait botté en touche quand une question sur son avenir lui avait été posée.

La direction bretonne réfléchit !

Après la défaite contre l’OL dimanche soir, la direction rennaise n’a pas communiqué. Mais d’après les informations de nos confrères de L’Equipe, l’entraîneur français, Bruno Genesio, serait actuellement bel et bien en grand danger. Le journal français précise qu’une prise de parole des dirigeants du Stade Rennais est attendu cette semaine et la trêve internationale d’une dizaine de jours servira à faire le point avec toutes les parties concernées dans cette situation houleuse en Bretagne. L’actionnaire François Pinault, le directeur sportif Florian Maurice et le reste des dirigeants rennais devraient se réunir cette semaine pour discuter de la suite de la saison, et notamment de l’avenir de Genesio.

Depuis le début de saison, le Stade Rennais version 2022/2023 qui affichait un bilan très positif avec un style de jeu attrayant et une 4ème place en championnat semble être qu’un lointain souvenir. Il est encore trop tôt pour réellement connaître les décisions prochaines de Florian Maurice et ses conseillers. Mais une chose est certaine : le ciel s’assombrit à Rennes et l’orage d’un changement radical pourrait bien tomber sur la tête de certains acteurs. Les jolis résultats en Ligue Europa (1er du groupe F) ne semblent pas suffire pour masquer le revers à domicile contre l’OL, la colère de Genesio dans le tunnel à la pause, les nombreuses failles défensives et le manque d’efficacité offensive. Affaire à suivre.