PL : Chelsea accroché à Brighton

Les pensionnaires de Stamford Bridge sont aujourd'hui à 13 longueurs de Manchester City et ont probablement fait une croix sur le titre de champion d'Angleterre. Cependant, la course à la deuxième place n'est pas terminée avec Liverpool et les Blues souhaitaient faire un résultat, ce mardi, à Brighton lors de la 24e journée de Premier League. Dans une première mi-temps dominée par les Seagulls, Chelsea a obtenu les meilleures occasions par Azpilicueta et Hudson-Odoi (15e et 29e) et a finalement ouvert le score grâce à une lourde frappe de Ziyech (1-0, 29e).

Mais après la pause, Chelsea a cédé et Brighton a pu revenir au score grâce à un bon coup de casque de Webster, à la suite d'un corner (1-1, 61e). Sans parvenir à faire la différence après l'égalisation, les hommes de Tuchel concèdent donc le nul avant de recevoir Tottenham et reste à deux points des Reds... qui ont deux matches en retard. De son côté, Brighton continue de faire du surplace et reste à la neuvième place avant d'aller à Leicester.