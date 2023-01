AC Milan : Youns Gabriele El Hilali, la pépite italo-marocaine qui pourrait partir libre cet été

Attaquant, italo-marocain de l’AC Milan considéré comme une pépite. On ne parle pas d’Hachim Mastour, éternel espoir du football qui évolue depuis en D2 marocaine, mais bien du jeune Youns Gabriele El Hilali. Du haut de ses 19 ans, ce jeune attaquant formé à Milanello commence doucement, mais sûrement à se faire un nom en Italie. Il faut dire que cette saison, il est en très grande forme. Entre la Youth League et la Primavera 1, le natif de Milan a inscrit 7 buts en 11 apparitions. Sous les ordres de l’ancien joueur de l’AC Milan Ignazio Abate, désormais coach de la réserve, Youns Gabriele El Hilali confirme son statut de grand espoir du club.

Cette saison, il a d’ailleurs hérité du brassard de capitaine à plusieurs reprises. « Maintenant, il a des responsabilités : il est vice-capitaine. J’attends beaucoup de lui d’un point de vue mental, pour faire grandir ses coéquipiers», expliquait récemment Abate dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Droitier très habile, El Hilali est souvent décrit par ses entraîneurs comme un joueur très technique, doté d’une belle vision de jeu et d’une très forte personnalité. Ancien numéro 10 reconverti second attaquant, le joueur aux origines marocaines s’est souvent illustré par ses gestes techniques et son aisance avec le ballon, facilité par son gabarit (1m77).

Son contrat expire à la fin de saison

Alors après un début de saison canon où il a beaucoup fait parler de lui, Youns Gabriele El Hilali, petit frère de Mattia El Hilali (24 ans), ancien talent du Milan désormais sans club, a aussi tapé dans l’oeil de Stefano Pioli. Le technicien italien a profité de la trêve liée au Mondial et à l’absence de nombreux internationaux pour l’intégrer au groupe. Après des entraînements très intéressants, El Hilali a convaincu Pioli de l’emmener à Dubaï pour participer au stage de préparation. Là encore, l’attaquant de 19 ans a saisi sa chance puisqu’il a disputé ses premières minutes en professionnel face à Arsenal et Liverpool. Malgré les deux défaites de son équipe, ses prestations ont été jugées très bonnes et la presse italienne expliquait récemment qu’il pourrait faire plusieurs apparitions dans le groupe pro d’ici la fin de saison.

Devant ses bonnes performances, le club italien va devoir rapidement clarifier la situation liée à son contrat. Ce dernier expire en juin 2023 et pour le moment Youns Gabriele El Hilali n’a pas encore prolongé. Il pourrait donc quitter le club libre cet été. C’est en tout cas ce que redoute le club lombard qui cherche depuis peu une solution conscient du potentiel du joueur. La fédération marocaine observe aussi très attentivement son cas et aimerait logiquement le voir évoluer sous les couleurs du Maroc. Mais l’Italie a pour le moment les faveurs du joueur, comme il l’a confié au micro de Milan TV : «je ne pense qu’à travailler tous les jours pour m’entraîner pour le football professionnel et si je reçois un appel de l’équipe nationale, je serai vraiment heureux». Le début d’une bataille pour un joueur qui devrait rapidement faire parler de lui.